Dopo oltre 25 anni torna a Lavezzola la Festa dell’Unità estiva del Partito Democratico

Nelle serate del 4 e 5 giugno presso il piazzale della Sala PD New Petrol, dopo oltre 25 anni, torna la Festa dell’Unità estiva a Lavezzola con tante iniziative.

Si parte sabato 4 giugno alle 17.30 con l’inaugurazione del murales sul tema della pace eseguito da 2 artisti lavezzolesi, si prosegue alle 18 con l’apertura della mostra “La nostra storia- frammenti di vita politica lavezzolese dal PCI al PD”. A seguire l’apertura dello stand gastronomico con specialità romagnole, dibattiti politici e tanta musica.

“Si tratta di uno storico ritorno- afferma il segretario del circolo PD di Lavezzola Andrea Sangiorgi– un grande segnale di ripartenza e di socialità. Abbiamo deciso di ritornare a parlare con i nostri cittadini attraverso una delle modalità più storiche della sinistra: la Festa dell’Unità. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato in queste settimane un grande aiuto da parte di tanti volontari: a loro va il ringraziamento più importante”.