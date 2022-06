Ancisi (LpRa) critica le scelte sulla Tari 2022: si paga in una rata sola ma con un aumento del 10%

Martedì 31 maggio, il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato, favorevoli i gruppi di maggioranza, contrari tutti i gruppi di opposizione, il piano tariffario della TARI per il 2022. È stata decisa la deroga con cui ne viene dilazionato al 31 dicembre il pagamento della Tari 2022 con una bolletta unica, anziché con tre bollette scadenti a fine aprile, luglio e novembre.

Alvaro Ancisi (LpRa) lamenta però il fatto che “mentre nel 2021 il Comune ha incassato dalla TARI 28 milioni e 378 mila euro, quest’anno l’incasso sarà di 31 milioni e 386 mila euro, il 10,6% in più.”

Il sistema normativo della TARI fa capo ad una legge nazionale (quella di stabilità del 2014) e che la regolazione tariffaria del settore è attribuita ad ARERA, Autorità nazionale per Energia, Reti ed Ambiente. Il metodo tariffario è competenza di ATERSIR, agenzia della Regione Emilia-Romagna per il sistema idrico e i rifiuti, composta dai Comuni. Il piano tariffario annuale che ne discende è predisposto per ogni Comune dal gestore del proprio servizio e approvato dal Consiglio comunale. Per Ravenna il piano tariffario è quello di HERA.

Ancisi su questo piano ha diverse osservazioni critiche. “Il servizio rifiuti in se stesso è stato valutato 26,773 milioni, saliti a 29,450 con l’IVA al 10%, che, essendo una tassa su una tassa, è addirittura incostituzionale. Il servizio di riscossione delle bollette (fino all’anno scorso affidato ad Hera, da quest’anno alla nuova società Municipia) mantiene l’alto prezzo del 2021, pari a 609 mila euro, che diventa però 743 mila con l’IVA al 22%. È stato valutato 532 mila euro l’insoluto, cioè il monte delle bollette non pagate, che viene dunque scaricato su quanti invece pagano le proprie. Valgono 555 mila euro gli sconti riconosciuti in bolletta agli utenti domestici che praticano il compostaggio aerobico in area verde o giardino privato, oppure che portano nei centri di raccolta i rifiuti in forma differenziata (carta, plastica, vetro, ecc.); sono di 191 mila euro gli sconti in bolletta riconosciuti agli utenti non domestici che avviano in proprio al recupero i rifiuti urbani prodotti dalle loro attività: la beffa è che questi 746 mila euro di sconti vengono addossati sulle bollette di tutti i contribuenti della TARI. Ecco dunque come si è arrivati a 31,386 milioni, ripartiti al 61% sulle famiglie (utenti domestici) e per il 39% sulle attività d’impresa (utenti non domestici): sperequazione che abbiamo nuovamente contestato in Consiglio, ottenendo la risposta che stanno pensando a rimuoverla per il futuro. Tutto ciò, – scrive Ancisi – mentre si sta estendendo all’intero territorio comunale una raccolta porta a porta che nessuno rigetta, essendone compreso l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata fino a non smaltire più i rifiuti nelle discariche. Più si ricicla, meno si danneggia l’ambiente. Riutilizzando le materie prime si risparmiamo le risorse naturali e si genera nuovo valore da ciò che abbiamo già utilizzato. Sotto accusa è invece la qualità del servizio per disorganizzazione, carenze, poca igienicità e afflizione degli utenti.”

Ma Lista per Ravenna contesta soprattutto come sia “largamente lontano negli obiettivi il passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa puntuale, dei cui vari sistemi la legge dell’Emilia-Romagna n. 16 del 2015 prescriveva l’introduzione in tutti i Comuni della regione entro il 31 dicembre 2020. Tariffa puntuale significa pagare in base alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti. Quindi, una gestione rifiuti capace di calcolare il reale volume e peso dei singoli svuotamenti di ogni utente, per dedurne la sua vera tariffazione specifica.”