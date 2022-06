Faenza, Giorgia Maiardi e Gabriele Padovani (ex Lega) battezzano il nuovo gruppo consiliare di Area Liberale, che resta nel centrodestra

Prende da oggi il nome “Area Liberale” il gruppo consiliare faentino composto da Giorgia Maiardi e Gabriele Padovani, entrambi eletti nelle file della Lega alla consultazione amministrativa del 20 e del 21 settembre 2020, e fuoriusciti dalla “casa madre” all’inizio dello scorso febbraio mantenendo il proprio seggio nell’Assemblea di Palazzo Manfredi, dove intendono proseguire nel loro mandato “vicino alla gente” fino allo scadere della legislatura nella primavera 2025.

La presentazione del simbolo, già bell’e pronto in formato “elettorale”, è avvenuta nella mattinata di sabato 4 giugno, sempre nello spazio porticato sotto la Torre Civica del bar Bellini, alla presenza di una trentina di simpatizzanti.

La capogruppo Maiardi e il “navigato” Padovani, che in Consiglio comunale siede dalla primavera 2010 ed è stato candidato sindaco nel 2015, hanno ulteriormente ribadito che “Area Liberale”, sbarazzatasi della denominazione provvisoria “Gruppo Misto”, si colloca all’opposizione della maggioranza di centrosinistra al governo della città, senza farsi attirare da Fratelli d’Italia o da “sirene centriste” che arrivano dai civici di “Insieme per Cambiare” e di “Per Faenza” e confermando i buoni rapporti personali con i tre consiglieri della Lega.

Quella che, inevitabilmente, va classificata come “formazione civica” mostra nel cerchio a fondo blu del simbolo la scritta “Area Liberale” in alto, mentre in basso si legge “coraggio e coerenza” e al centro compare l’immagine di un tarassaco che inizia a “spiumarsi”.

“Il tarassaco è simbolo di libertà – afferma Giorgia Mainardi -; nelle nostre azioni abbiamo l’ambizione di proporci con coraggio e coerenza. Per essere più chiari, stiamo diffondendo un volantino dove su una facciata, oltre al simbolo, abbiamo scritto ‘impegnati nel fare’, cioè nell’agire secondo una politica di concretezza; sull’altra facciata si possono leggere i cinque punti che ci faranno inizialmente da guida: lavori pubblici; viabilità, infrastrutture, riqualificazione e decoro urbano; attività produttive; diritti civili; scuola e lavoro”.

“Il nome ‘Area Liberale’ è nato a casa di amici, mentre si pranzava – dice Gabriele Padovani -. Noi siamo volontari della politica che vogliamo fare con passione e, in un certo senso, divertimento. Da febbraio mi si è riacceso quell’entusiasmo che ho avuto nel 2015 nella corsa alla carica di sindaco. Quello di ‘Area Liberale’ vuole essere un progetto politico che ci porterà alle elezioni comunali faentine del 2025: sicuramente dialogheremo con le forze più vicine, ossia Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Civici; si potrà andare d’accordo serietà, sincerità, coerenza e mettendoci il cuore”.

Padovani non nasconde cosa “bolle in pentola” al di fuori di Faenza: “Con il nostro simbolo saremo presenti alle elezioni di Faenza del 2025, ma ‘Area Liberale’ verrà fuori anche in diversi altri Comuni della provincia di Ravenna che andranno al voto amministrativo nella primavera del 2024”. A distanza dello scorso 12 febbraio quando venne annunciata la fuoriuscita dalla Lega, Padovani mantiene una promessa: quella di fare il raffronto fra gli annunci elettorali e post-elettorali fatti dal sindaco Massimo Isola e dalla sua Giunta e ciò che è stato realizzato o che è in via di completamento.

“Già dal loro insediamento all’inizio di ottobre 2020 avevano annunciato tanti interventi, lavori per diversi milioni di euro – spiega il consigliere -. Abbiamo mantenuto l’attenzione sull’attività di questa Amministrazione proprio per vedere quanti annunci avrebbero avuto un seguito concreto. Siamo a zero. Qualcuno potrà osservare che qualche annuncio è stato fatto quando era ancora sindaco Giovanni Malpezzi, però non va dimenticato che Isola è stato, dalla primavera 2010, vicesindaco, prima di subentrare al collega di partito”.

Padovani mette subito sul tavolo la circonvallazione, un utilissimo nastro d’asfalto a quattro corsie di oltre 4 chilometri e mezzo a sud di Faenza per il quale era prevista al 29 dicembre 2017 una spesa di circa 3,7 milioni di euro per riasfaltatura, innalzamento di barriere antirumore e di un “jersey” a dividere le carreggiate. “Faticosamente è stata riasfaltata, e sono passati 4 anni e mezzo – sentenzia Padovani -. Nel 2019 sembrava che l’auspicata tangenziale a nord fosse ormai questione di poco tempo, invece qualche mese fa si è appreso che deve essere realizzato uno studio di fattibilità”.

Il consigliere di “Area Liberale” si scatena su quello che doveva essere una perla delle infrastrutture cittadine. “La rigenerazione urbana annunciata nel 2019 con un investimento di 16 milioni in tre stralci dov’è finita? Il primo da 1,5 milioni prevedeva lo spostamento dell’autostazione vicino alla stazione ferroviaria: avrebbe dovuto essere quanto meno a buon punto nel 2020. Avete visto qualcosa? Il Ponte Rosso, dove tuttora si transita a senso unico alternato per problemi di sicurezza, doveva essere pronto ristrutturato al nell’ottobre 2020. Si riuscirà a vederlo ripristinato? E ancora: il Palazzo del Podestà, dopo tre anni di lavori, non ha ancora visto la conclusione dell’opera di restauro – conclude Gabriele Padovani -. Dietro l’ampia divulgazione di queste amministrazioni di centrosinistra non c’è concretezza: sono bravi presenzialisti, a fare conferenze stampa, ma quanto a mantenere le promesse proprio no. E non si tiri fuori la scusa della pandemia, perché tante opere annunciate potevano essere portate a termine prima del febbraio 2020”.

Composizione attuale del Consiglio Comunale di Faenza

Maggioranza di centrosinistra (15)

Partito Democratico (9) – Giulia Bassani, Gionata Amadei, Niccolò Bosi (Presidente del Consiglio), Simona Ballardini, Nicolò Benedetti, Luciano Biolchini, Maria Luisa Martinez, Roberto Matatia, Virginia Silvagni.

Faenza Cresce (2) – Riccardo Cappelli, Andrea Luccaroni.

Faenza Coraggiosa (2) – Juri Montecchian, Ilaria Visani

MoVimento 5 Stelle (1) – Marco Neri

Italia Viva (1) – Alessio Grillini

Minoranza di centrodestra e civici (9)

Lega (3) – Roberta Conti, Andrea Liverani, Alvise Albonetti

Area Liberale (2) – Giorgia Maiardi, Gabriele Padovani

Insieme per Cambiare (2) – Paolo Cavina, Massimiliano Penazzi

Per Faenza (1) – Massimo Zoli

Fratelli d’Italia (1) – Stefano Bertozzi