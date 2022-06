Lega e Forza Italia insieme cercano di spingere a Ravenna il Sì ai referendum sulla giustizia

Questa mattina 6 giugno conferenza stampa congiunta di Lega e Forza Italia a Ravenna per lanciare nell’ultima settimana la campagna del Sì ai referendum sulla giustizia. I referendum sono stati proposti da Lega e Radicali. Anche Forza Italia ha deciso di impegnarsi per il Sì. I cittadini saranno chiamati a votare domenica 12 giugno: seggi aperti dalle 7 alle 23.

Quesito 1: abolizione della legge Severino – La richiesta dei proponenti è di abrogare il Testo unico del 2012 in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, noto come legge Severino. Quel testo prevede il divieto di ricoprire incarichi di governo e l’ineleggibilità o incandidabilità a elezioni politiche o amministrative (a pena di decadenza) per chi viene condannato in via definitiva per corruzione o altri gravi reati.

Quesito 2: limitazione delle misure cautelari – I proponenti chiedono di limitare i casi di applicazione delle misure cautelari (le restrizioni di libertà come custodia in carcere o ai domiciliari, obbligo di firma e altre a cui un indagato può esser sottoposto prima di una sentenza). Il quesito propone di abrogare l’ultima parte del suddetto articolo, in cui si prevede la possibilità, anche per reati di minor gravità, di motivare la custodia preventiva con il pericolo di reiterazione, motivazione usata di frequente – sostengono i promotori del referendum – per trattenere gli indagati anche a lungo prima di una sentenza di condanna o di assoluzione. Resterebbe comunque la misura cautelare per i reati più gravi.

Quesito 3: magistrati e separazione delle funzioni​ – Il referendum ha al centro la separazione delle carriere dei magistrati e propone di eliminare quelle disposizioni che consentono (per quattro volte, al massimo) la possibilità di passare dalla funzione requirente (il sostituto procuratore, che avvia e conduce le indagini e che, come pubblico ministero, rappresenta l’accusa nel processo) e a quella giudicante, incarnata dal giudice super partes, che emette la sentenza.

Quesito 4: valutazioni sull’operato delle toghe – Qui si chiede l’abrogazione delle le norme riguardanti le competenze dei membri laici (giuristi o avvocati) in seno ai Consigli giudiziari.

Quesito 5: elezione dei componenti togati del Csm – Il quesito si propone di incidere sulle norme in materia di elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno dei 10mila magistrati italiani.