Raccolta porta a porta: Cervia Ti Amo chiede la convocazione di un tavolo urgente con Hera

La Lista Cervia Ti Amo interviene sulla questione dei rifiuti precisando che “la raccolta porta a porta ha dimostrato che questa modalità consente di aumentare in modo considerevole la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti urbani, elemento oggi più che mai fondamentale per preservare l’ambiente. Come lista appoggiamo il lavoro del consiglio e della giunta di andare in questa direzione, ma riteniamo che in questa fase di cambiamento essendo Cervia una città turistica che ha visto anche in questi giorni numerose presenze, ci siano alcuni problemi sollevati dai cittadini ai quali bisogna dare seguito.”

Per Cervia Ti Amo è necessaria la convocazione di un tavolo urgente con Hera: “Per noi obbiettivo deve essere incrementare le isole ecologiche e valutare più passaggi di raccolta rifiuti nelle aree più critiche nel periodo estivo.”