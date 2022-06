La raccolta rifiuti è inadeguata ma aumentano costi e tariffe: ecco perché Per la buona Politica ha votato contro le tariffe Tari

È stata approvata il 26 maggio in Consiglio comunale la delibera sulle Tariffe Tari 2022 su cui Per la Buona Politica ha votato contro. Che motiva così il voto contrario. “Da alcuni mesi molti utenti del servizio rifiuti del territorio della Bassa Romagna e di tutta la provincia di Ravenna, lamentano forti disservizi nella raccolta, nella informazione, nelle nuove modalità introdotte dal gestore, protestano indirizzando le loro contrarietà a gestore e comuni senza ottenere ascolto.”

“L’atteggiamento silente ed omissivo dell’Amministrazione di fronte all’inadeguatezze del servizio, alle proteste degli utenti, al mancato rispetto di alcuni parametri di qualità previsti dal contratto vigente, alla carente campagna informativa svolta dal gestore, ai conclamati e ripetuti episodi di inciviltà che deturpano i quartieri o le strade del forese, risulta oltre che imbarazzante molto irrispettoso nei confronti di una comunità che si vuole unita, emancipata, democratica e rispettosa di ogni buon principio di convivenza. Sono trascorsi ormai sei mesi , gli effetti attesi dalla rimodulazione del servizio non sono riscontrabili, pertanto la Buona Politica chiede a nome di tutta la comunità all’Amministrazione Comunale un preciso impegno nei confronti del gestore e di Atersir , autorità preposta al controllo, affinchè in tempi brevi vengano rimosse le criticità adeguando il servizio alle richieste e ai suggerimenti dell’utenza. Si ricorda che la prima scadenza Tari è in arrivo in quanto deve essere pagata entro il 31 luglio e che include anche servizi ancora non attivati o implementati” conclude Per La Buona Politica.