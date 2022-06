Ancisi (LpRa): sul referendum, dietro front del governo su obbligo della mascherina per gli elettori, resta per gli scrutatori

Alvaro Ancisi (LpRa) fa notare con una nota che il Governo ha fatto un clamoroso dietro front sulle modalità di svolgimento del referendum “disponendo l’uso non più obbligato, ma solo “fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto”. Ma resta in vigore l’altra norma da Ancisi contestata: “I componenti dei seggi durante la permanenza del seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito e sporco o renda difficoltosa la respirazione”. Ancisi insiste per allentare le restrizioni per tutti.