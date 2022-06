Mingozzi (Pri): “Ravenna e la Romagna spingono l’Alma Mater ai vertici”

“Con grande soddisfazione va sottolineato come l’Università di Bologna si mantenga oggi tra i primi Atenei al mondo e seconda in Italia dietro al solo Politecnico di Milano” afferma l’esponente repubblicano Giannantonio Mingozzi in riferimento all’edizione 2023 del QS World University Rankings resa pubblica ieri. “Un risultato che si deve anche agli investimenti ed ai nuovi corsi che l’Ateneo ha avviato nei Campus della Romagna e di Ravenna in particolare, continua Mingozzi, con il sostegno e la partecipazione di Comune, Fondazione Cassa ed altre istituzioni creditizie e molte imprese del porto che aderiscono alle nuove discipline di laurea che l’Università propone in materia di logistica, trasporti, ingegneria, diritto portuale ed infrastrutture con i relativi Master di perfezionamento; Bologna si mantiene al 167° posto assoluto nella classifica generale, ma è interessante notare che nella “Reputazione Accademica” è al 73° posto al mondo grazie anche all’affidabilità delle strutture di servizio agli studenti, al numero di quanti arrivano da ogni Paese ed accrescono il ruolo internazionale di Alma Mater, nonchè alla qualità di studi e ricerche che vanno dai Beni Culturali a Scienze Ambientali, Legge, Medicina, Ingegneria, Scienze ed altre possibili opzioni.”

“Un risultato così prestigioso – conclude Mingozzi – premia anche la nostra città con 4000 iscritti ed il record di immatricolazioni e di studenti stranieri, ormai consapevole del contributo che gli studi universitari offrono alle nuove generazioni ed al civismo dei nostri concittadini disponibili ad ogni collaborazione affinchè Ravenna continui ad essere ospitale e città aperta al mondo”.