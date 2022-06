Elezioni comunali del 12 giugno, il centrosinistra di “Riolo Terme per la Comunità”: intervista alla candidata Federica Malavolti

Il centrosinistra cambia simbolo, cambia nome e, in caso di elezione, cambia sindaco. Scontato che Alfonso Nicolardi, dopo due mandati consecutivi di primo cittadino, deve farsi da parte almeno cinque anni: a cercarne la successione è Federica Malavolti, che gli fu “vice” dal 2012 al 2017.

Il logo della lista “Riolo Terme per la Comunità”.

La lista “Centrosinistra per Riolo Terme” quindi cede il passo nel 2022 a “Riolo Terme per la Comunità” pur mantenendo la “sostanza”: a guidarla è sempre il Partito democratico, che stavolta ha per compagni di viaggio Italia Viva, Coraggiosa (figlia anzitutto di Articolo Uno, poi del Partito Socialista Italiano e di aree della sinistra-sinistra) e Sinistra Italiana (quella che ha come segretario nazionale Fratoianni e che scissasi in Parlamento da “Liberi e Uguali” è all’opposizione del Governo Draghi). Ma “per la Comunità” ha al suo interno una forte componente civica, tipica dei piccoli Comuni dove si cerca di fare qualcosa di buono, naturalmente assieme a chi ti politicamente affine.

Federica Malavolti (sotto in foto), riolese doc, ha 47 anni, laureata in Storia Moderna all’Università Statale di Milano, è coniugata ed ha due figli adolescenti; dopo i cinque anni da vicesindaca, non è rimasta fuori dalla politica: per un anno è stata segretaria della sezione locale del Pd, di cui è sempre stata componente del Direttivo.

L’INTERVISTA

“Ho cercato di darmi da fare nel Pd, perché in un paese così piccolo ce n’è sempre bisogno – racconta -, poi è arrivata la pandemia e per due anni è stato difficile per tutti fare qualcosa, con la difficoltà di fare incontrare ‘on line’ persone che non hanno dimestichezza col digitale. Cinque anni fa lasciai Consiglio e Amministrazione per dedicarmi anzitutto alla famiglia, che nel frattempo è cresciuta, nel senso che i miei figli hanno uno 13 anni e l’altro 11”.

Perché la coalizione che lei rappresenta ha cambiato nome?

“Non è stato fatto per marcare una sorta di “discontinuità” e Alfonso Nicolardi è stato un grande sindaco. Si è voluto dare un tono innovativo, anche perché in questi cinque anni è cambiata la modalità di comunicazione come, per esempio, marcato dal nostro slogan di volere avere una ‘comunità UAO’, che sta per ‘unita, attiva, orgogliosa’, nato da un’idea di alcuni di noi tra cui vari giovani. Vogliamo andare incontro a una visione diversa di questo progetto, ai giovani che adesso si avvicinano faticosamente alla politica. Nella nostra lista c’è una maggioranza di giovanissimi, segno di innovazione. Benissimo quello che è stato fatto fino ad ora: andiamo avanti per cercare il meglio”.

Colpa di modi differenti di vedere le cose, colpa della pandemia, c‘è stato negli ultimi anni un certo distacco dalla politica locale, dallo stesso interesse per il bene comune della propria cittadina: una delle conseguenze è stata la fatica evidente fatta dalle quattro liste in campo per mettere insieme la compagine di candidati.

“Infatti non è stato facile, come del resto in tutte le campagne elettorali. Non è mai semplice coinvolgere le persone, soprattutto poi fare in modo che queste persone ‘entrino’ attivamente in una campagna elettorale”.

C’è continuità politica con le Amministrazioni precedenti nella vostra impostazione; le tre liste concorrenti “spingono” su turismo e Terme, come se Riolo sia reduce da anni disastrosi circa questi temi. Ci sono poi le richieste di parti dell’economia locale che non sembrano avere compreso la difficoltà di questo periodo in cui le risorse, comunque la si presenti, sono poche. Come di porrà Federica Malavolti in caso di elezione?

“La sensibilità sul discorso dei servizi sarà uno dei primi lavori, anche perché la questione della Casa della Salute (o della Comunità) verrà da noi affrontata all’insegna di una ridefinizione, allo scopo di mantenere determinati servizi sul territorio e magari andare a implementarli, soprattutto a livello di assistenza agli anziani a casa, per avere un contatto collaborativo coi medici di base. Nel nostro programma è prevista l’attivazione di un consultorio giovanile, servizio da non sottovalutare perché nei tavoli di lavoro svolti con la partecipazione anche di giovanissimi è un argomento che è sempre venuto fuori. Il nostro intento è assicurare alle famiglie giovani quei servizi che consentano loro di vivere nel nostro territorio, perché non si trasferiscano altrove, ad esempio in una città più grande. Per quanto riguarda la scuola lavoreremo per una maggiore collaborazione con società territoriali: gli eventi che si svolgono nel territorio devono essere frequentati anche dagli studenti. Quindi, se i riolesi ci daranno il loro consenso, daremo al più presto il via a colloqui di collaborazione e confronto con l’Ausl della Romagna per comprendere com’è la situazione di Riolo, ma anche della Casa della Salute di Castel Bolognese. Infatti, se dobbiamo fare una ‘medicina d’iniziativa’ per un primo intervento sulla cronicità, sui primi aiuti di necessità o di soccorso, forse la Casa della Salute di Castel Bolognese, dove all’inizio si parlava che doveva diventare un punto di riferimento per la vallata alta del Senio, pare che si sia bloccata, o, meglio, questi servizi sono ‘fermi lì. E’ possibile che sia solo una questione di chiarirsi, di capire fino a che punto si può arrivare, mantenere il punto, tenersi stretti determinate cose che ci devono essere sul territorio. Quindi sicuramente si inizierà un lavoro sui servizi, sulla mobilità delle persone con difficoltà e proseguire nel lavoro ben inaugurato cinque anni fa quando facevo ancora parte della Giunta. Ma il discorso è del mezzo dell’Auser che fa questo servizio per la comunità per chi ha per esempio bisogno di andare a fare una visita medica deve continuare, anzi, deve essere implementato per aiutare le persone che rimangono sole per le sfortune della vita o per l’allontanamento dei figli”.

Tutti questi comprensibili ragionamenti a livello comunale devono però fare i conti con l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, che ormai ha in capo quasi tutte le deleghe.

“In questi anni l’Urf ci ha permesso di scalare le graduatorie per il finanziamento di diversi progetti, cosa quasi irrealizzabile per un Comune da solo. Non è certamente poco. A questo va aggiunto il fatto di avere sul territorio dei sei Comuni alte professionalità tra i dipendenti dell’Urf: nel caso più recente ciò è importante per accedere ai fondi del P.N.R.R. stanziati dall’Unione Europea. Nell’Urf è giusto riconoscere a Riolo Terme, come a Brisighella, l’alta valenza turistica e culturale. Quindi non è che i nostri piccoli Comuni perdono d’importanza a livello decisionale nell’Urf. Vanno riconosciuti i singoli punti di forza, però nessuno batte il pugno sulla scrivania per questi motivi”.

I contatti col proprio Comune e con altri Enti appaiono sempre più complicati dall’uso delle tecnologie digitali, implementate a dismisura durante la pandemia: facile bersaglio sono state le persone anziane, “non digitali”, abituate a rivolgersi agli sportelli fisici per avere risposte. Invece adesso sembra impossibile vivere senza il famigerato S.P.I.D., il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a cittadini e imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti. Cosa si potrebbe trovare concretamente in Via Aldo Moro 2?

“Sempre nel nostro programma è inserito un punto che si riferisce alla creazione di uno ‘sportello digitale’ per i servizi del Comune, per i servizi dell’Ausl, anche per l’attivazione dello S.P.I.D.. Per fare in modo che sia il più semplice possibile, ma anche per avere le persone che prestino questo tipo di assistenza, si è pensato anche a una sorta di collaborazione tra dipendenti e volontari, senza escludere chi presta servizio civile. Naturalmente le informazioni devono essere fornite da persone formate, le quali possano pure indirizzare correttamente gli utenti verso chi presta certi servizi e spiegare come accedere per esempio all’uso dello S.P.I.D.”.

Lavoro e Terme: argomenti che si intrecciano e che vanno affrontati.

“Intanto va precisato che le Terme hanno tenuto chiusi i battenti solo durante i momenti critici della pandemia e sono riuscite pertanto ad effettuare delle aperture stagionali anche nel 2020; nel 2021 sono ripartite bene. Quindi il fatto che ci sia stato un calo di lavoro è dovuto probabilmente ad un ‘rimbalzo’ della pandemia, data la presenza di parecchi stagionali e non si sapeva come sarebbe andata la stagione. Ma dai primi sentori, con i primi eventi nel bike e con la ripresa delle fiere a Bologna, a cui si aggiungono a Imola il Gran Premio di Formula 1 e il concerto di Vasco Rossi, abbiamo avuto vari momenti di ripartenza che hanno portato a cascata a Riolo un aumento di persone e di impiego sul territorio. Ho visto pochi giorni fa alberghi e ristoranti che cercano aiuto. Possiamo dire che Riolo si sta riprendendo, poi va ricordato che nella vallata del Senio il problema del lavoro c’è sempre stato e c’è tuttora: dal 2008, con l’ultima grossa crisi finanziaria, è un problema che ci stiamo portando dietro. Di questa situazione è la donna a pagarne le maggiori conseguenze dovendo spostarsi per lavorare. Tornando alle Terme, in tanti si dimenticano che sono private; comunque sia, noi cercheremo di incentivare un discorso di rete appoggiandoci ad Apt Servizi, dato che la Regione lavora molto per promuovere le ‘Terme dell’Emilia-Romagna’ anche con pubblicità nazionali sulla Rai”.

I candidati consiglieri comunali di “Riolo Terme per la Comunità”

Capolista l’attuale vicesindaca Francesca Merlini (32) che mantiene il suo impegno in amministrazione carica dei dieci anni di esperienza, Davide Marani (23) il più giovane del gruppo che però vanta esperienza nell’associazionismo e nella parrocchia, Glenda Vignoli (45) imprenditrice ed attuale presidente del Consorzio di valorizzazione dello Scalogno di Romagna, Roberto Baldassarri (50) ingegnere e già presente nella scorsa amministrazione, Giorgia Tampieri (25) laureata in scienze politiche, Matteo Mogardi detto Blicco (32) già consigliere in passato a Casola Valsenio, Margherita Pierluigi (26) impiegata, Federico Visani detto Pedro (36) metalmeccanico e presidente di una associazione, Elis Samorini (66) pensionata, Iacopo Battilani (26) esponente e collaboratore di diverse realtà associative di Riolo, Awatef Benaissa detta Awa (44) cittadina italiana da circa un anno ma residente attiva a Riolo Terme da oltre dieci,

Armando Menichelli (61) esperto esponente della politica provinciale.

Per la consultazione di domenica 12 giugno si voterà dalle 7 alle 23 nei seggi posti in città e nelle frazioni di Isola, Borgo Rivola e Cuffiano: oltre alla scheda per le elezioni comunali a ciascun elettore verranno consegnate le cinque schede relative ai referendum sulla Giustizia.

Essendo un Comune con meno di 15.000 abitanti (circa 5.700), Riolo Terme potrà proclamare il suo nuovo sindaco (o sindaca) assieme ai Consiglieri al termine dello spoglio delle schede: non ci sarà ballottaggio. Alle 14 del giorno successivo prenderanno il via le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali: il nuovo sindaco/a sarà noto/a tra le 15.30 e le 16.30.