Referendum del 12 giugno. Lugo: apertura dell’Ufficio elettorale per rinnovare la tessera, spostate alcune sezioni elettorali

Domenica 12 giugno si vota, dalle 7 alle 23, per cinque quesiti referendari abrogativi relativi a temi che riguardano la giustizia. A Lugo gli elettori aventi diritto al voto sono 11511 maschi e 12647 femmine per un totale di 24158. Il Comune di Lugo invita gli elettori a verificare per tempo il possesso della propria tessera elettorale e che questa non sia completa. L’Ufficio elettorale sarà aperto, per tutti coloro che non siano in possesso della tessera elettorale o la dovessero rinnovare, a piano terra del Comune di Lugo nella Rocca sabato 11 dalle 9 alle 18 e domenica 12 dalle 7 alle 23.

A seguito di una circolare del Viminale è caduto l’obbligo della mascherina chirurgica che rimane “fortemente raccomandata” per la prevenzione del coronavirus; vige il divieto di uscire di casa in presenza di una temperatura corporea maggiore di 37,5°.

Il Comune ricorda lo spostamento di alcune sezioni elettorali: gli elettori delle sezioni 7, 8, 9, 10 e 36 (Lugo est) votano ora al Liceo Ricci Curbastro in viale degli Orsini 8, gli elettori delle sezioni 12,13 e 14 (Lugo sud) e 20, 21 (Lugo nord) votano ora all’Istituto Tecnico Compagnoni Marconi in via Lumagni 24, gli elettori delle sezioni 15, 16, 17 (Lugo ovest) e 18, 19 (Lugo nord) votano ora all’Istituto Professionale Stoppa in via Fratelli Cortesi 2, gli elettori della sezione 26 (Ascensione) votano ora al Centro civico di Bizzuno in via Bizzuno 6.

Per qualsiasi informazione riguardo l’esercizio del diritto di voto di prossima è possibile contattare l’Ufficio elettorale via mail anagrafe@comune.lugo.ra.it o telefonando allo 0545 38495/38494.