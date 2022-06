Donne di Governo: due incontri per amministratrici pubbliche elette e neoelette

Dopo aver coinvolto più di 150 donne impegnate in politica con gli appuntamenti in Lombardia e nelle Marche, Donne di Governo: La novità storica arriva a Ravenna, alla Sala Buzzi di via Berlinguer, per incontrare le donne elette e neolette della Regione Emilia Romagna in un duplice appuntamento. L’incontro è in programma per giovedì 16 giugno dalle 17 alle 19.30.

L’ evento è promosso dalla Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo nata per dare vita ad un’impresa che con autorità ponesse la genealogia e la coscienza dei saperi e delle sapienze, costruite nel tempo, del pensiero femminile come patrimonio e modello da trasferire a uomini e donne. Una chiave comune per cambiare il mondo, per avere un nuovo ordine della convivenza.

La Fondazione è anche un mezzo per collaborare all’obiettivo n.5 dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sul tema dell’uguaglianza e l’empowerment delle donne. La Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo si propone di creare uno spazio nuovo nell’ambito della formazione di uomini e donne che hanno la vocazione a ricoprire posizioni di governo formali e informali.

L’incontro, al quale sono invitate tutte le donne elette o rielette alle elezioni amministrative 2021-22 delle città dell’Emilia Romagna, avrà come tema centrale: “Quando mi hanno votata la prima volta” con l’intenzione di partire da un comune denominatore esperienziale tra le partecipanti per attivare un dialogo che metta a fuoco cosa significa oggi governare in fedeltà alla genealogia femminile.

Annarosa Buttarelli e Luana Zanella, direttrice scientifica e presidente della Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo, dialogano con le partecipanti sulla loro prima esperienza da elette.

Intervengono

Federica Moschini assessora del Comune di Ravenna,

Giovanna Piaia già assessora di Ravenna,

Roberta Mori consigliera regionale Emilia Romagna ed

Eleonora Evi parlamentare Europea.

Saranno presenti le sindache di Bagnacavallo, Russi e Conselice: Eleonora Proni, Valentina Palli, Paola Pula.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione al seguente link: https://us7.list-manage.com/survey?u=ce712a4d13d6a5d73a4989104&id=df75853f25&attribution=false

Il 17 giugno sempre dalle 17.00-19.30, ma in modalità online si terrà poi l’incontro “Quali problemi di coscienza vive una donna nel governo della città?”. L’incontro, in diretta streaming, è aperto a tutte le donne interessate al percorso “La novità storica”: Annarosa Buttarelli e Luana Zanella dialogheranno con Chiara Appendino, sindaca di Torino 2016-21. La partecipazione è gratuita: iscrivendosi all’appuntamento del 16 giugno si riceverà automaticamente il link zoom.

Oggi si possono vedere due rivoluzioni in corso, che emergono con chiarezza attraverso i nuovi contributi offerti dall’autrice: la rivolta populista e il cammino trasformativo delle donne. Questo lo scenario in cui ci si trova: donne e popolo. La profezia dell’incrocio storico tra avanzata dell’autorità delle donne e ritorno del problema politico del popolo si è avverata come una realtà visibile, e serve lavoro di pensiero e ascolto, che aiuti la posizione sovrana delle donne a strappare il popolo al populismo. (Annarosa Buttarelli, Sovrane, 2017).