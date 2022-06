M5S. Giuseppe Conte nomina i Senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi referenti regionali per l’Emilia e la Romagna

I senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi sono stati indicati quali referenti regionali rispettivamente per l’Emilia e la Romagna dal Presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

“Ringrazio il Presidente Conte per la fiducia riposta nei miei confronti. Una nomina che mi onora perché rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto, ma soprattutto perché è proprio dai territori che dovrà passare il rilancio del MoVimento 5 Stelle. Mi aspetta una sfida non semplice, ma che affronterò con la massima determinazione e trasparenza, lavorando sinergicamente con il collega Lanzi per il bene della nostra Regione. Nel nuovo corso del MoVimento, tutti dovranno essere coinvolti e messi nelle condizioni di dare il proprio contributo”. Dichiara il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

“La riorganizzazione interna del M5S è considerata una priorità per tutti noi; l’obiettivo è quello di rendere più efficace e capillare la nostra azione politica nei comuni, sostenere i gruppi locali nelle loro attività e iniziative, coinvolgere nel nostro progetto più cittadini, a partire da chi da troppo tempo si astiene dal voto, non riconoscendosi in alcuna forza politica, e non trova uno spazio democratico di confronto e dialogo. Vogliamo naturalmente rilanciare la nostra azione anche su Ravenna partendo dai temi e dalle tante sfide che attendono il nostro territorio”. Conclude Croatti.