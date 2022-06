“Conselice incontra”: riprendono le serate di approfondimento del PD di Conselice

Il lavoro dignitoso non è un concetto astratto né ideologico, ma l’obiettivo di un percorso concreto per garantire una vita buona alle persone. Una crescita economica e sostenibile richiederà alle società di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie e al tempo stesso non danneggino l’ambiente. Solidarietà, sostenibilità e sviluppo sono le chiavi del progetto progressista, democratico e riformista che il Partito Democratico di Conselice vuole condividere con le persone, per intercettare la domanda di giustizia sociale, ambientale e di diritti che proviene dalle nuove generazioni.

Proveremo a farlo anche lunedì 20 giugno alle ore 20.45 presso la sala PD Il Gabbiano, in via Verdi 4 a Conselice, dialogando con Marinella Melandri (Segretaria provinciale CGIL), Andrea Lassandari (Professore di Diritto del lavoro presso il campus di Ravenna), Mario Mazzotti (Presidente Legacoop Romagna) ed Alessandro Barattoni (Segretario provinciale del Partito Democratico) nella serata dal titolo “LAVORO DIGNITOSO PER UNA CRESCITA ED UNA SOCIETA’ INCLUSIVA E SOSTENIBILE”.

La serata sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook del PD Conselice.