Eugenio Fusignani (Pri): non capisco le critiche della minoranza, non hanno presentato alcuna alternativa. Un errore le dimissioni di Francesconi

Eugenio Fusignani tira dritto per la sua strada. Ha la maggioranza del Pri con sé e la forza del risultato elettorale di otto mesi fa. Ma l’accusa di assenteismo a Palazzo Merlato prima (con un’interrogazione inusuale di Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia), il documento della minoranza interna di Gambi-Ravaglia-Francesconi poi (con l’accusa di scarsa democrazia nell’Edera locale e di subalternità al Pd) e, infine, le dimissioni della Capogruppo a Palazzo Merlato Chiara Francesconi, l’hanno fatto piuttosto arrabbiare. E così ha voglia di parlare e dire la sua dopo la conclusione del congresso comunale (sabato 18 giugno) e subito prima di quello provinciale.

“C’è un disegno preciso dietro a questi attacchi alla guida del partito e alla mia persona, a partire dall’accusa di assenteismo che è una grande stupidaggine. – è un fiume in piena il Vice Sindaco Fusignani al telefono – Io non sono pagato per stare in Consiglio comunale, sono pagato per fare bene il mio lavoro di amministratore della città, per stare in Giunta e portare avanti il programma di mandato dell’Amministrazione comunale. Per fare le cose. Non sono tenuto a stare in Consiglio comunale per rispondere a question time in cui si dice che sono state violentate due ragazze in treno a Trento, che cosa può accadere se questo avviene anche a Ravenna? Robe da matti. Io sono pagato per fare altre cose, non per rispondere a queste robe qui, che lasciano il tempo che trovano. Fra l’altro, ho dovuto chiamare per due volte il custode per farmi aprire, perché mi ero trattenuto troppo a lungo in Municipio ed ero rimasto chiuso dentro, per dirla tutta. Non mi va per niente di passare per un assenteista, cosa che non corrisponde affatto al vero. Accusa che mi viene mossa poi a un giorno dal congresso: ripeto, questa cosa fa parte di un disegno, che va oltre tre esponenti dell’opposizione che non hanno di meglio da fare.”

Fusignani, c’è una cosa che un cittadino o un elettore qualsiasi non capisce: a otto mesi da un ottimo risultato per l’Edera, che è cresciuta rispetto a 5 anni prima, il partito si divide sul congresso comunale e provinciale. Con motivazioni che si stentano a comprendere da fuori. Che cosa è successo?

“Che cosa è successo, punto di domanda.”

Lo chiedo io a lei, se ha una risposta?

“No, non ho una risposta. Non lo so. Che una parte del partito non partecipi al congresso non mi stupisce, perché non hanno nemmeno partecipato alle elezioni. Né a quelle del 2021, né a quelle del 2016. Quindi di cosa parliamo? Il loro contributo al congresso sarebbe stato sicuramente meno significativo rispetto a quello che avrebbero potuto portare alle elezioni, quello sì più importante per tutti. Ma non mi faccia dire altro, non voglio fare ulteriori polemiche. Mi stupisce molto, invece, che ci siano fra i critici componenti che hanno concorso al buon risultato sia del 2016 sia del 2021. Fra l’altro, la relazione al congresso che non ho scritto io, ma che ha scritto Mingozzi a nome del triumvirato che guida l’Edera a livello comunale, è esattamente la fotografia del lavoro fatto dal Gruppo consiliare nei 5 anni e di quello che abbiamo fatto tutti insieme in campagna elettorale, con i buoni risultati che abbiamo ottenuto. Quindi di cosa parliamo?”

Insomma, lei dice che non la stupisce il no di Gambi, lui da sempre in minoranza e in posizione critica. È stupito piuttosto della posizione assunta dall’ex segretario comunale Stefano Ravaglia e dalla capogruppo Chiara Francesconi, che si è dimessa prima del congresso dal suo incarico.

“Sì. E queste dimissioni a mio parere sono non solo un errore politico ma anche una mancanza di sensibilità e rispetto verso i nuovi organi di direzione del partito, quelli che stabiliscono poi chi deve ricoprire per conto del Pri gli incarichi fiduciari come quello di Capogruppo a Palazzo Merlato. Stefano Ravaglia per me è stato vittima della sindrome di Stoccolma: non è più segretario comunale perché Gambi lo ha denunciato ai probiviri, e adesso si mette d’accordo con chi lo ha fatto cadere? La Francesconi invece è preda della sindrome di Tafazzi. Si dimette e vota contro le relazioni in cui si dice che ha fatto bene il suo lavoro alla guida del Gruppo uscente. Io non capisco più la ratio di tutto questo.”

Lei rigetta quindi le due accuse che sono state rivolte al gruppo dirigente del Pri da parte delle minoranze di cui fanno parte Gambi, Ravaglia e Francesconi? La prima è la mancanza di democrazia interna, la seconda è la subalternità al Pd.

“Ecco, è esattamente il contrario. Noi cerchiamo un rapporto con il Pd, perché siamo gli unici due partiti, e fra noi c’è un rapporto paritario che si fonda sulla fedeltà al programma di governo scritto da entrambe le forze. Quindi nessuna subalternità. Quanto alla democrazia interna, mi lasci dire che per questi congressi sono state fatte già 32 assemblee, e alla fine con il congresso provinciale arriveremo a 40. La democrazia manca quando non si discute e non si vota. Invece in queste assemblee si poteva discutere e votare. La minoranza non ha presentato un documento alternativo, ovunque si è presentata con due righe in cui diceva che sentite le relazioni, non le approvava, senza esprimere critiche di merito (Fusignani mi manda il documento presentato da Chiara Francesconi nell’assemblea della sua sezione, 10 presenti, 9 hanno votato per la relazione di maggioranza, lei ha votato contro, ndr). Di cosa parliamo! Manca la democrazia perché si voleva la “dittatura della minoranza”? Questo a mio parere è mancanza di democrazia. Non è colpa mia se tu non sei d’accordo con la maggioranza ma non proponi un’alternativa e non dici che cosa c’è di sbagliato nella relazione. Ti limiti a dire non la voto. In ogni assemblea potevano presentare e mettere ai voti dei documenti politici alternativi: non lo hanno fatto. Perché?”

Perché?

“Non lo so. Non capisco. Per la prima volta dopo 60 anni, nel 2021 abbiamo invertito la tendenza e il Pri è cresciuto sia in percentuale sia in voti assoluti. Invece di valorizzare questa cosa, ci si divide e non capisco bene su cosa. Mi pare di capire che ci siano dei mal di pancia per un risultato brillante che ha spiazzato qualcuno, un risultato che non viene digerito. So solo che in quel no alla maggioranza del Pri ci sono quelli che criticano la maggioranza da sinistra, cioè che vorrebbero addirittura stare con Ravenna in Comune, e quelli che vorrebbero stare con Fratelli d’Italia e la Lega, fare massa critica con la destra. Tutto e il contrario di tutto. Io vivo questa cosa come un insulto alla classe dirigente del partito, a chi ha lavorato in questi anni per ottenere certi risultati. Fra l’altro la minoranza che nel 2017 aveva raccolto il 32% dei consensi adesso non arriva al 28%. Fra l’altro, un mese fa abbiamo votato insieme il documento per il congresso nazionale. Mi pare che ci troviamo di fronte a un caso di schizofrenia politica.”

Ma insomma, il Pri va avanti sulla linea che ha seguito finora.

“Assolutamente sì.”

La maggioranza parte dai buoni risultati ottenuti e quindi immagino proponga la riconferma dei gruppi dirigenti attuali. Lei alla guida dell’Edera provinciale. Ma chi andrà alla guida dell’Edera comunale?

“Noi non eleggiamo mai direttamente i segretari. I congressi eleggono la direzione comunale e quella provinciale e poi sono i membri delle direzioni che eleggono i dirigenti del partito. Per la guida del Pri provinciale, lei capisce, non spetta a me dire, visto che sono parte in causa. Per il Pri comunale noi pensavamo di poter fare un accordo anche con la minoranza di Gambi, per arrivare a nominare un triumvirato, una guida a tre, in cui si riconoscesse anche la minoranza e individuare poi tutti insieme un segretario. Io resto dell’idea che si debba riconfermare il triumvirato: l’Aventino è un danno fatto al partito non alla maggioranza. Attualmente il triumvirato è composto da Mingozzi, Gamberini e Camprini. Sono per confermarlo e per tendere un’altra volta la mano alla minoranza.”

Cosa capiscono secondo lei gli elettori repubblicani di tutta questa polemica.

“Nulla. Perché agli elettori interessano ben poco le beghe di partito. A loro interessa che si facciano le cose. E per questo io sono qua a lavorare. Altro che assenteista!”

MINGOZZI (PRI): “DAL CONGRESSO DELL’EDERA L’APPELLO PER IL GAS DELL’ADRIATICO”

Nell’intervento conclusivo al 31° Congresso del PRI di Ravenna, sabato scorso, Giannantonio Mingozzi ha proposto ai delegati presenti ed agli iscritti di condividere un forte appello a Draghi, Cingolani e ad ogni istituzione affinchè “in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, di fronte alle ritorsioni della Russia ed alle difficoltà di riempimento degli stoccaggi, si faccia il possibile per riprendere nelle zone dell’Adriatico idonee all’estrazione di idrocarburi la produzione di gas e l’utilizzo dei pozzi anche con nuove concessioni”. Tutto il Congresso sostiene una battaglia repubblicana in difesa delle imprese ravennati, di fronte al rischio, possibile, di una riduzione dei consumi imposta per industrie e famiglie che, per il 50%, dipendono dalle centrali alimentate a gas; “pieno sostegno, ha concluso Mingozzi, all’impegno di sindaco, vicesindaco e giunta per il rigassificatore off-shore consapevoli che Ravenna oggi può offrire a tutto il Paese l’occasione per incrementare la produzione italiana dai giacimenti nazionali e scongiurare razionamenti e bollette in ulteriore crescita”.