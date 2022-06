Il Console Generale degli Stati Uniti Ragini Gupta in visita a Ravenna

Nella mattina del 23 giugno il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini hanno ricevuto in Municipio la Console Generale degli Stati Uniti di Firenze Ragini Gupta in visita alla città.

“È stato un onore e un grande piacere ricevere nuovamente la visita della console degli Stati Uniti d’America Ragini Gupta – dichiara il sindaco Michele de Pascale –. La console è venuta a Ravenna per conoscere l’investimento della compagnia americana Royal Caribbean nel terminal crociere di Porto Corsini, al quale si aggiungono altri importanti investimenti sul nostro territorio di aziende o fondi americani, in particolare nel settore portuale e chimico.

L’incontro è stato anche l’occasione per rafforzare le relazioni internazionali e confermare gli storici positivi rapporti tra la nostra città e gli Stati Uniti d’America”.

Ragini Gupta in visita al Prefetto De Rosa

Questa mattina il Prefetto Castrese De Rosa ha ricevuto, nelle Sale di Rappresentanza del Palazzo del Governo, in visita di cortesia, il Console Generale U.S.A. di Firenze la Dottoressa Ragini Gupta, accompagnata dal Dottor Daniele Rossi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e dal Funzionario economica dell’Ambasciata Americana Christopher B Mortiz.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, nel corso del quale si è dialogato su vari temi di comune interesse, ed in particolare sulle prospettive di sviluppo dell’Hub portuale, dei progetti in essere e delle strategie in atto per rendere il Porto di Ravenna un nodo essenziale di livello internazionale per i traffici commerciali.

Il Console ha donato al Prefetto un bellissimo Atlante dei Parchi Nazionali ed ha promesso di ritornare a Ravenna per ammirare le straordinarie bellezze della nostra città.