Haxhibeku (PD): “Necessarie nuove aree di sosta in vista del progetto del parco marittimo”

Il consigliere del Partito democratico, Renald Haxhibeku ha depositato un’interrogazione che verrà discussa martedì in merito alle aree di sosta necessarie in vista del progetto “Parco marittimo”.

La realizzazione del Parco Marittimo è un progetto composto da 4 stralci di cui il primo riguarda la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ampia porzione di territorio che comprende il sistema delle pinete litoranee di Marina di Ravenna e Punta Marina.

“Questo progetto – afferma Haxhibeku – inficerà necessariamente sull’accessibilità delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari delle località interessate. Il progetto del Parco Marittimo rappresenta un nodo cruciale e strategico per il rilancio del turismo balneare della città di Ravenna, ponendosi l’obbiettivo di esaltare la peculiarità della nostra costa e di coniugare sviluppo economico e sostenibilità mettendo in valore il patrimonio ambientale. Durante i mesi estivi, in particolare, si riscontra un’elevata affluenza verso i lidi di Marina di Ravenna e Punta Marina, con conseguente richiesta sempre maggiore di spazi destinati alla sosta”.

“L’amministrazione ha deciso di allestire due nuove aree – continua – da destinare alla sosta temporanea in modo tale da recuperare i posti auto che, durante le lavorazioni all’interno degli stradelli, verranno eliminati. Nello specifico, l’adiacente area del parcheggio scambiatore situato in via delle Zattere e un lotto privato fronte via delle Americhe come soluzioni temporanee per ottemperare alle esigenze della cittadinanza e dei turisti”.

“Chiedo quindi – conclude – quali sono i tempi dell’iter giuridico e burocratico per la completa realizzazione delle aree di sosta temporanea e in che misura è previsto un potenziamento del trasporto pubblico locale che renda facilmente raggiungibili le spiagge.”