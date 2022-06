Abbandono rifiuti, Medri (Lega Bagnacavallo): “Strade e fossi pieni di rifiuti, bisogna intervenire”

”L’abbandono dei rifiuti è un problema serio, bisogna che il Comune intervenga con fermezza”. A dirlo è il Capogruppo Lega in Consiglio Comunale di Bagnacavallo Denny Medri, che è intervenuto sul tema.

“Sono tante le segnalazioni ricevute da cittadini e aziende riguardo questo problema che ormai sta caratterizzando le nostre strade. Il fenomeno – aggiunge Medri – si è accentuato a seguito del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti ma di certo non può scusare un comportamento che non solo crea un danno ambientale enorme ma lede anche tutti quei cittadini che ogni giorno si impegnano per differenziare e riciclare i propri rifiuti. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di intervenire con un’interrogazione in Consiglio Comunale in cui chiediamo al sindaco e alla giunta quali siano le azioni messe in atto dall’amministrazione per contrastare questo fenomeno e se si sia pensato a un sistema di sorveglianza dei punti critici dove solitamente vengono abbandonati i rifiuti”.