Rudi Capucci (FdI Lugo e Bassa Romagna): per la sicurezza servono gli street tutor

Il direttivo di Fratelli d’Italia Bassa Romagna con una nota torna sul tema della sicurezza con particolare riferimento al fenomeno delle baby gang e “chiede al Sindaco di Lugo di prendere tutte le misure disponibili per tutelare la serenità e la sicurezza dei cittadini lughesi, in particolare ci riferiamo ad alcune zone del centro di Lugo che alla sera diventano particolarmente critiche. Suggeriamo di valutare l’utilizzo e la collaborazione degli street tutor, per sorvegliare ed eventualmente intervenire chiamando le forze dell’ordine nel caso ve ne fosse la necessità. Chiediamo inoltre di introdurre ogni misura volta a premiare ed accompagnare i giovani nel loro percorso di vita sul nostro territorio, mi riferisco a servizi collaterali alla scuola, attività ed eventi sportivi e culturali, allo svago e divertimento.”

Rudi Capucci Coordinatore FdI Lugo e Bassa Romagna chiede “più attenzione su questi temi da parte dei nostri Sindaci. Il messaggio che vogliamo far passare è quello di appoggio e vicinanza a chi vuole vivere in pace e far parte a pieno titolo della nostra comunità, ma massima fermezza e condanna senza tentennamenti su comportamenti violenti ed inaccettabili, in particolare perché a farne le spese sono sempre i più deboli. Anticipiamo che faremo una proposta scritta, dettagliata ed articolata indirizzata al Sindaco, su come finanziare e gestire gli street tutor e su quali benefici potrebbero portare alla sicurezza nella nostra città.”