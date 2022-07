Verlicchi (La buona politica): a Lugo gestione della raccolta rifiuti con criticità elevate, costi e problemi in capo agli utenti

“A pochi giorni della consegna a domicilio della prima rata TARI anno 2022, puntualmente esce la nota stampa dell’Unione dei Comuni, per informare i cittadini della valenza della raccolta differenziata e della tariffa puntuale, ancora da introdurre. Le statistiche raccolte dalla Regione Emilia Romagna, da almeno dieci anni a questa parte, fotografano la provincia di Ravenna in maniera impietosa: raccolta differenziata con una percentuale ampiamente inferiore a quella delle altre province e molto distante dagli obiettivi fissati dal Piano Regionale Rifiuti; indice di produzione pro-capite altrettanto elevato; costi del servizio, in assenza di tariffa puntuale, elevati e non equamente distribuiti tra le utenze domestiche e non domestiche. È noto a tutti che le modifiche, recentemente introdotte al servizio gestione raccolta rifiuti, non soddisfano l’utenza che è costretta, suo malgrado, a gestire con difficoltà quotidiane le criticità che né le Amministrazioni comunali né il gestore Hera hanno adeguatamente affrontato e rimosso. Gli aumenti che la nota stampa dichiara siano “contenuti”, non corrispondono al vero!” Così Silvano Verlicchi consigliere comunale gruppo Per la Buona Politica, Lugo.

“Nella pianificazione finanziaria che sottende alle tariffe, riguardante il Comune di Lugo, predisposta dal gestore Hera, gli aumenti hanno sfiorato infatti il 20% e solo al seguito di una azione mitigatoria introdotta dall’Autorità Nazionale ARERA, l’importo complessivo ha comportato – per il Comune di Lugo – un abbattimento di oltre 700.000 euro e il differimento all’anno 2023 di analogo importo come saldo. Per cui, ciò che non verrà pagato dalle utenze nel 2022, dovrà essere corrisposto l’anno venturo che già presupporrà ulteriori aumenti proprio per il nuovo servizio che Hera faticosamente sta facendo” conclude Silvano Verlicchi.