Segnaletica stradale orizzontale di via Gattolo Superiore e Via Gattolo Inferiore. Nel primo tratto rifatta, nel secondo no. Lista per Ravenna: “Perchè?”

Raffaella Randi di Lista per Ravenna, Gruppo “Cambiamo il Comune” dell’Area di Sant’Alberto pone l’attenzione sulla segnaletica stradale orizzontale di via Gattolo Superiore e Via Gattolo Inferiore. Nel primo tratto è stata rifatta, nel secondo no.

“Via Gattolo Superiore e via Gattolo Inferiore sono strade gemelle, quasi uscite dallo stesso utero. Situate, fin quasi a toccarsi, sulla via Mandriole, la prima più vicina a Sant’Alberto, la seconda a Mandriole, entrambe si estendono con lunghi percorsi nella campagna santalbertese fino ai piedi del fiume Reno. Ha stupito perciò gli abitanti di via Gattolo Inferiore che gli operai del Comune di Ravenna, venuti una notte tra l’1.00 e le 3.00 a rifare (molto bene) la segnaletica stradale orizzontale di via Gattolo Superiore, tanto scolorita da non essere più visibile, se ne siano andati, da oltre una settimana, lasciando com’era quella della loro strada, messa altrettanto male. Il fatto ci è stato segnalato perché l’invisibilità della segnaletica sul fondo stradale mette a rischio la sicurezza di chi la percorre, specialmente di notte, non essendoci fasce laterali ciclo-pedonali da nessun lato della carreggiata” spiega Randi.

“Trattandosi di ordinaria manutenzione, Lista per Ravenna ne chiederà spiegazioni, attraverso il proprio capogruppo consiliare, ai competenti uffici tecnici del Comune, fidando in una equa e rapida soluzione” conclude.