Ravenna. “E tu cosa ne pensi?” Il nuovo sondaggio del PD alle feste dell’unità

Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta stamattina presso la sede del PD di Ravenna, il segretario provinciale Alessandro Barattoni ha presentato il sondaggio che verrà proposto alle feste dell’unità. Si tratta di un questionario a cui si potrà rispondere online, inquadrando il QR code che verrà lasciato sui tavoli e che si propone di individuare una nuova modalità di ascolto e coinvolgimento degli iscritti, degli elettori e di tutti coloro che si riconoscono nel profilo politico del PD.

“Le feste stanno andando molto bene – ha detto il segretario Alessandro Barattoni – e già questo non era scontato in un anno particolare come quello che abbiamo vissuto. Per questo abbiamo pensato di provare a fare un passo in più. Le nostre sono feste popolari in cui si sta in mezzo alle persone, quindi non vogliamo solo proporre degli incontri ma anche modalità che permettano un approccio innovativo alla vita politica e al dibattito del nostro partito. Il questionario è molto semplice, bastano cinque minuti per compilarlo mentre si è seduti a tavola e si aspetta da mangiare. Attraverso le risposte si può contribuire a dire cosa si pensi su alcuni temi importanti, dalla situazione internazionale alle questioni ambientali; si possono dare dei giudizi, dei voti e individuare le priorità. L’esperienza inizierà questa sera alla festa del PD di Porto Fuori. In seguito il sondaggio verrà distribuito anche in altre feste in tutta la provincia da Fusignano e Massa Lombarda a Castiglione di Cervia.”

Alla presentazione è intervenuto anche Emiliano Galanti, responsabile comunale dell’organizzazione che ha detto: “Si tratta di un questionario molto semplice, composto da 15 domande. La pandemia ci ha costretto a sperimentare nuove modalità online e vale la pena di mantenerne alcune. L’idea è quella di aprire il partito il più possibile e inoltre ci permetterà di intercettare nuovi simpatizzanti che vogliono avvicinarsi al nostro campo politico. Alcune domande danno la possibilità di esprimere più opinioni attraverso risposte multiple. Chiediamo alle persone quali sono le loro preoccupazioni per il futuro e le sensazioni del periodo attuale. Alcune domande riguardano il sistema sociale dell’Emilia-Romagna e l’Unione europea. Altre sono più specifiche come quelle sull’operato del governo riguardo la guerra in Ucraina o sulle estrazioni di gas. Chiediamo anche quali dovrebbero essere, per il popolo del Partito democratico, i temi sui quali si dovrebbe concentrare il partito nella prossima campagna elettorale. Chiediamo anche la disponibilità a partecipare attivamente per mobilitare nuove forze in vista delle elezioni del 2023e si possono lasciare i propri recapiti per essere contattati. Ovviamente il questionario rimane comunque anonimo.”

Poi il segretario comunale Lorenzo Margotti ha aggiunto: “Il sondaggio è uno strumento innovativo per il partito che unisce due aspetti importanti: ci permette da un lato di rimanere sintonizzati con la nostra base in uno scambio di opinioni e confronto e anche di valutare i dati che emergeranno. Avevamo sperimentato questa modalità all’interno del quartiere Ravenna sud, attraverso il circolo Casadei Monti, con un risultato molto soddisfacente. Crediamo che sia importante potenziare i progetti online pur mantenendo e valorizzando i presidi in presenza sul territorio.

Infine, Cristina Mascioli, la segretaria del circolo PD di Porto Fuori dove la festa aprirà i battenti stasera, ha rimarcato l’orgoglio di proporre il lancio di questo progetto. “Cercheremo di spiegare alle persone che si siedono di cosa si tratta – ha detto – ma la modalità è molto semplice. Avremo il QR code stampato sulle tovagliette e nei cavalieri dei tavoli, spero che sia un’ottima partenza per la nostra festa e per questo nuovo progetto”.