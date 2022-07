Il 12 luglio si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 12 luglio, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Rifatta segnaletica svanita in via Gattolo superiore, ma non in via Gattolo inferiore” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Disinfestazione zanzare nei lidi nord” presentato da Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier); “Vasche del Mar: intervenire con urgenza” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale). Seguiranno le interrogazioni: “La discarica di porta serrata che fine ha fatto il piano di interventi contro l’abbandono dei rifiuti” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Rimanere vigili contro la ludopatia” presentata da Daniele Perini (Lista de Pascale); “Pericolosa mancanza di marciapiedi e pista ciclabile in via Fiume Montone Abbandonato” presentata da Renato Esposito (Fratelli d’Italia); ” Modificare l’ultimo stralcio della circonvallazione per un quartiere San Giuseppe meno trafficato e meno inquinato” presentata da Fiorenza Campidelli (Pd).

Sarà quindi discussa la proposta di deliberazione presentata dall’assessora Livia Molducci “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio 2022/2024 e ricognizione stato di attuazione programmi”. Seguirà la proposta di deliberazione, presentata da Daniele Perini (Lista de Pascale) e Chiara Francesconi (Pri) “Ravenna e Kiev riallacciano il dialogo per la pace e la solidarietà nel linguaggio universale della cultura”

Si passerà quindi agli ordini del giorno: “Ravenna e il diritto di cittadinanza” presentato da “Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa), Massimo Cameliani e Lorenzo Margotti (Pd), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle); “Per un’accoglienza veramente completa e partecipata” presentato da Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa), Massimo Cameliani (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Daniele Perini (Lista de Pascale), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle).