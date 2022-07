Forza Italia: Franceschini intervenga su carenza personale per evitare chiusura siti culturali a Ravenna

Sollecitati dal Capogruppo in Consiglio comunale a Ravenna Alberto Ancarani tre senatori di Forza Italia hanno depositato in Senato un’interrogazione, il tema è quello di evitare la chiusura obbligata, a causa della persistente mancanza di personale, di numerosi siti culturali in Emilia Romagna e sull’intero territorio nazionale. L’interrogazione è rivolta al ministro della Cultura, Dario Franceschini, dai senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, presidente del gruppo al Senato, Antonio Barboni, coordinatore provinciale di Rimini e Enrico Aimi, coordinatore regionale Emilia-Romagna.

“A causa della carenza di addetti alla gestione di musei, monumenti e luoghi di cultura infatti – spiegano i senatori – queste sedi di importanti siti culturali sono costrette ad osservare orari ridotti o a restare chiuse. In particolare nella provincia di Ravenna, anche luoghi come il Mausoleo di Teodorico, il Battistero degli Ariani, il Museo Nazionale e la Basilica di Sant’Apollinare, patrimonio dell’Unesco, da tempo sono visitabili solo in alcuni giorni della settimana e con orari ridotti. In Emilia-Romagna su 957 dipendenti i posti coperti sono appena 450 e a Ravenna la Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio registra la presenta di 40 lavoratori su 79. Una situazione molto grave che il concorso ministeriale in fase di espletamento per l’assunzione di addetti alla vigilanza, all’accoglienza e alla fruizione dei monumenti non sarà in grado di risolvere perchè non potrà assicurare la completa gestione dei siti e dei monumenti. Chiediamo dunque al ministro Franceschini quali misure intende adottare per colmare la carenza di personale nei siti culturali dell’Emilia Romagna e di tutto il territorio nazionale per consentirne la piena fruibilità da parte dei cittadini” concludono i senatori di Forza Italia.