Progetto Cervia: “Una Giunta disattenta al tema ambientale e poco green”

La Lista civica Progetto Cervia domanda “Dove è finita la città elettrica? Dove sono finite le aree car free, i parcheggi, la mobilità elettrica per collegare meglio il forese e tutte le promesse green del Sindaco Medri su una città più attenta ai temi ambientali? Le contraddizioni e la debolezza delle proposte di Medri, si rendono evidenti ogni giorno, nelle scelte operate in tema di manutenzioni, taglio degli alberi, costruzione di nuove abitazioni, cementificazione e consumo del suolo. L’ennesima attività sconsiderata è quella che ha portato, allo scopo di costruire una pista ciclabile per raggiungere le Saline, al taglio di almeno 10 tamerici e alla distruzione di un argine con la ruspa”.

“Intervento di poco conto probabilmente nell’ottica di chi ha avvallato questo intervento, se non fosse che siano stati abbattuti alberi da nido e posatoi di caccia per una coppia di Martin Pescatore e per chissà quanti altri esemplari dell’avifauna che in zona nidificano. Una nicchia di ecosistemi cinquantennale, se non di più, letteralmente cancellata per l’ennesima pista di cemento. La poca lungimiranza a tema ambientale di questa Giunta fa rabbrividire per i modi coi quali (non) pensa a questi interventi. Non si sarebbe potuto operare diversamente, magari optando per una pista in terra battuta e ripiantumando contestualmente all’intervento, cercando quindi di ridurre al minimo gli impatti sull’ambiente?” domandano ancora da Progetto Cervia.

“Ed a questo intervento – chiudono dalla Lista Civica – si somma altro cemento che vede luce tra viale Milano e viale Leopardi: un’altra piccola area verde – utilizzata dai residenti come parcheggio, ma anche come piccolo polmone verde – che se ne va, in cambio di una nuova costruzione, dopo quella di via Melozzo da Forlì e dopo che ettari di campi a Pinarella, vedi Acquaria Park, sono stati dati in concessione per costruire centinaia di appartamenti. Continua quindi senza interruzione la cementificazione di Cervia da parte di questa Giunta, rea di non aver fatto nulla per modificare un piano regolatore che sta facendo crescere in maniera esponenziale il consumo del suolo nelle zone già ampiamente urbanizzate e che sta rovinando il tessuto di alberature e verde del territorio. Non a caso, nel 2018 in sede di approvazione di nuovo piano regolatore Progetto Cervia fu l’unica presente tra le forze di opposizione e l’unica che votò contro, già denunciando allora quanto, costruire il 3% dell’urbanizzato all’interno del perimetro della statale, aprisse ad una speculazione edilizia eccessiva che avrebbe impoverito il territorio. Altro che Parco Urbano. Vigileremo anche su questo investimento, perché non vorremmo mai che dietro un’operazione di aumento ipotetico del verde, si celassero gli appetiti di qualche palazzinaro e amante della cementificazione”.