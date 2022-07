Ferrero (Fratelli d’Italia Ravenna): “Stanchi del Governo dei Migliori, è ora di tornare al voto”

Non tutte le parti politiche sono d’accordo con il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che giusto ieri ha reso noto di aver sottoscritto l’appello dei sindaci italiani affinchè il premier Draghi resti al suo posto e prosegua nella sua azione di Governo. Tra queste ovviamente, il partito di Giorgia Meloni, che fin dall’inizio si è posto fuori dalla maggioranza costruita da Draghi e oggi conferma la sua posizione.

“Leggo che da più parti si sprecano gli appelli affinché Mario Draghi resti a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Fra questi ricordo che lo stesso Sindaco di Ravenna De Pascale ha sottoscritto un appello, assieme ad altri sindaci, affinché resti – afferma Alberto Ferrero, coordinatore ravennate di Fratelli d’Italia -. Questo fatto lo troviamo molto grave, poiché un Sindaco deve rappresentare l’intera collettività e non solo la sua parte politica. Così facendo non considera tutta quella parte di popolazione, anche ravennate, oggi forse maggioritaria, stanca del “Governo dei migliori” che vorrebbe andare al voto”.

“Noi di Fratelli d’Italia, da anni, chiediamo di andare ad elezioni ed oggi più che mai – conclude Ferrero – se consideriamo che l’ennesimo governo nominato senza tenere conto della volontà popolare è da mesi bloccato fra veti reciproci. Non è nemmeno stato in grado di riaprire un solo pozzo per estrarre metano dall’alto Adriatico, anzi la maggioranza che lo sostiene è responsabile della chiusura delle estrazioni. Non si capisce quindi il motivo per cui qualcuno chieda a Draghi di rimanere. Certamente non lo faremo noi che, al contrario, chiediamo si possa quanto prima ridare voce al popolo sovrano”.