Fratelli d’Italia Lugo chiede gli street tutors

Fratelli d’Italia Bassa Romagna insiste sul tema della sicurezza e “accoglie con favore l’introduzione della pistola a impulsi elettrici “Taser mod.x2” nell’equipaggiamento dei poliziotti del Commissariato di Polizia di Lugo.” Tuttavia gli episodi di delinquenza – dicono a FdI – continuano, dunque “qualcosa, evidentemente, non è stato fatto, oppure risulta essere insufficiente. Memori della disponibilità del primo cittadino di discutere di questo argomento con chi fosse realmente interessato, suggeriamo, oltre all’importante lavoro di pattugliamento effettuato dalle forze dell’ordine, di coinvolgere anche gli street tutors, come accade in altre città della provincia di Ravenna”, sottolinea Gian Marco Grandi, Responsabile Organizzativo di Fratelli d’Italia Bassa Romagna con delega alla Sicurezza.

“Oltre al miglioramento della sorveglianza, questo servizio è fruibile senza gravare sulle casse comunali, poiché è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi ricevuti dal Ministero dell’Interno”, aggiunge Riccardo Vicari, Responsabile alle Politiche Giovanili e alla Sicurezza. Fratelli d’Italia dunque chiede di posizionare nelle zone più frequentate di Lugo gli addetti alla sorveglianza applicando la legge regionale (LR 13/2018 che modifica ed integra l’art 9 LR 24/2003) discussa l’8 febbraio 2021, riguardante gli street tutors.