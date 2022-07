Perchè non lasciare aperto il varco il via Punta Stilo, a Ravenna? Lo chiede Ancarani (FI) in un Questione Time

Perchè non lasciare aperto il varco il via Punta Stilo, a Ravenna? E’ quanto chiede Alberto Ancarani, Capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRA Ravenna, nel question time rivolto a Sindaco e Giunta.

Ancarani spiega che “durante i lavori della pista ciclabile di via San Mama, era stato sperimentalmente aperto il varco che da via Berlinguer conduce a via Cassino da via Punta Stilo costeggiando piazza Brigata Pavia nella parte finale. Con poche accortezze tecniche il varco di via Punta Stilo potrebbe benissimo diventare stabile contribuendo ad evitare a chi deve recarsi nella parte di via Cassino lato San Mama l’inutile circuitazione da via Ravegnana o il giro da via Sighinolfi, peraltro del tutto interdetto nei giorni di mercato ambulante”

“Inspiegabilmente – lamenta il capogruppo – l’amministrazione ha annunciato alla stampa l’intenzione di richiudere detto varco vessando ancora di più gli automobilisti e togliendo opportunità commerciali agli esercizi di via Cassino già fiaccati dalla nuova viabilità e dall’eccessiva durata dei lavori”

Ancarani ritiene che “vi siano tutte le condizioni e la necessità non solo di non chiudere il varco di via Punta Stilo ma di renderlo stabilmente aperto, anche con piccoli lavori di risagomatura della carreggiata” e chiede a Sindaco e Giunta “se intenda rivedere la decisione di chiudere il varco di Via Punta Stilo; In caso contrario per quale ragione non intenda farlo e, in caso favorevole, in che tempi si potrà risagormare la carreggiata per rendere più agevole il percorso”.