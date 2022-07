Dimissioni di Draghi aprono la campagna elettorale. Volano gli stracci fra Bonaccini (Pd) e Morrone (Lega), il M5S si difende, il PRI attacca

Additati dai più come i responsabili dell’apertura della crisi del Governo Draghi i referenti regionali del MoVimento 5 Stelle in Emilia Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti, difendono le loro ragioni con una nota: “Sin dall’inizio il MoVimento 5 Stelle ha deciso di sostenere il Governo Draghi con grande sacrificio e responsabilità, accettando di far parte di una maggioranza formata anche da forze politiche ai nostri antipodi. Lo abbiamo fatto seguendo il voto degli iscritti per consentire l’attuazione del PNRR, difendere le nostre misure approvate nella prima metà della legislatura e per puntare sulla transizione ecologica. In questi mesi di governo abbiamo lottato su ogni provvedimento, articolo, comma per difendere le nostre misure dagli attacchi degli altri partiti e del Governo. Non sempre ci siamo riusciti. Quanto è accaduto sul Superbonus è semplicemente vergognoso. Ancor più grave dell’attacco frontale finale che Draghi ci ha riservato in Parlamento addossandoci colpe del suo Governo. Il Superbonus approvato dal Governo Conte è stato decisivo per raggiungere il 6,6% di PIL nel 2021. Tutti sanno che i problemi sono iniziati proprio quando il governo Draghi lo ha depotenziato con continue modifiche peggiorative. Guardando a questi mesi di governo è sempre stato chiaro l’intento di delegittimarci ostacolando l’approvazione delle nostre riforme oppure sabotandole: quanto accaduto con il reddito di cittadinanza, con la riforma della giustizia, con la spesa in armamenti, con il salario minimo, con i sostegni a imprese e famiglie e da ultimo con l’inceneritore di Roma, lo confermano. Da ultimo, sul Decreto Aiuti sono state completamente ignorate le istanze che avevamo manifestato sin da quando il provvedimento è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri, dove i nostri Ministri si sono astenuti proprio a causa della norma sull’inceneritore… Tutte le nostre proposte però sono rimaste inascoltate, com’è stata ignorata la nostra richiesta di un cambio di passo del Governo, contenuta nella lettera del Presidente Conte a Draghi. Non abbiamo mai chiesto una poltrona o un rimpasto come hanno fatto gli altri partiti, ma soltanto l’approvazione di misure nell’interesse del Paese, degli ultimi, di chi non ha voce. Come avevamo già detto, non abbiamo mai giurato fedeltà a Draghi, ma al Paese e ai cittadini”.

PRI RAVENNA: MIOPIA DI LEGA E FI CHE HANNO DETTO NO A DRAGHI, PROFONDA PREOCCUPAZIONE SU SORTI DELL’ITALIA

“La soddisfazione per le parole di Draghi sull’energia, il rigassificatore e Ravenna, non attenuano la profonda preoccupazione sulle sorti dell’Italia. Infatti a stupire non è tanto la posizione del M5S quanto la decisione di Lega e soprattutto Forza Italia, di negare i voti al presidente del consiglio Mario Draghi. Una scelta di miopia politica che non solo indebolisce l’Italia nel contesto internazionale, ma ne ostacola la ripresa con un danno all’interesse nazionale che ci precipita in una tempesta perfetta le cui conseguenze ricadranno, purtroppo, sulle spalle già provate di famiglie e imprese.” Così afferma Eugenio Fusignani, della Segreteria Nazionale del PRI quale Responsabile degli Enti Locali.

“Infatti appare chiaro che ieri – continua Fusignani – sia stata la cosiddetta destra di governo a scrivere la parola fine per il governo Draghi, come le stesse dimissioni da FI rassegnate da Gelmini e Brunetta esprimono con chiarezza. Per questo ritengo che il PRI se da un lato deve chiudere ogni idea di un confronto con questo centrodestra, dall’altro debba proseguire a lavorare per costruire quella “Alleanza per la Repubblica” insieme alle forze di ispirazione laica, democratica, liberale, europeista, cristiano-liberali e del socialismo riformista e, con esse, aprire un confronto serio anche con chi, rompendo con Conte, ha sostenuto la presidenza Draghi, unica risorsa possibile per un governo in grado di tutelare il bene comune ed evitare un voto anticipato irresponsabile e che lascia aperti scenari preoccupanti. Non è pensabile continuare a credere che le ragioni di un suicidio politico risiedano nel termovalorizzatore capitolino poiché le ragioni vere che porteranno l’Italia alle elezioni anticipato, è più facile trovarle nella convergenza di Conte e Salvini sulle posizioni più aspre verso la posizione italiana sulla guerra in Ucraina, nel giudizio su Putin e sul ruolo della Nato.”

Molto apprezzata dal PRI l’affermazione di Draghi in Parlamento su rigassificatore e PNRR: “quando il presidente del Consiglio sottolinea che non è possibile volere la sicurezza energetica degli italiani e poi, allo stesso tempo, protestare contro queste infrastrutture, difende una linea di condotta coraggiosa e concreta che i repubblicani hanno sempre sostenuto – ricordano Nives Raccagni segretaria comunale PRI e Giannantonio Mingozzi della Direzione Nazionale PRI – Accelerare l’installazione dei rigassificatori a partire da Ravenna è un’altra testimonianza di impegno su nuove risorse energetiche, e per questo l’incentivo del presidente della Regione si unisce alla volontà del Comune e delle imprese ravennati unitamente al desiderio di non disperdere domani i fondi del PNRR destinati a Ravenna sulle infrastrutture in particolare”.