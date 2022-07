Michele de Pascale: crisi mette a rischio 60 mln PNRR per Ravenna, spero italiani non mettano il paese nelle mani della destra estremista di Meloni

In margine alla presentazione di Dante 2021+1, oggi 22 luglio il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale è intervenuto sulla crisi politica che si è aperta con le dimissioni di Mario Draghi, sollecitato da alcune nostre domande.

Richiesto di una valutazione della situazione politica, il Sindaco ha detto che “la crisi di governo è un grave danno per il nostro paese. Avevamo un governo che, pur con i suoi limiti, dava all’Italia una garanzia di autorevolezza nella gestione dei problemi e stava affrontando dossier importantissimi come la sicurezza energetica, l’inflazione, e anche problemi di bilancio che riguardano gli enti locali. Quindi non so se la speculazione che è stata fatta (con l’apertura della crisi, ndr) sarà premiata dagli italiani nelle urne, di sicuro non va nell’interesse del paese.”

“Per Ravenna si apre una stagione delicata sul tema della tenuta dei bilanci, sui quali ci sono fortissime difficoltà – ha continuato de Pascale – e non avendo un governo con i pieni poteri con cui interloquire, le difficoltà aumentano. Inoltre c’è una grande preoccupazione per tutta la partita del PNRR. Ravenna finora si è aggiudicata 60 milioni di fondi. Sono tutti fondi su cui continueremo a lavorare e progetti che porteremo avanti con qualsiasi governo si insedierà dopo le elezioni. La preoccupazione deriva da questo forte vento antieuropeista che stiamo sentendo e che rischia di caratterizzare tutta la campagna elettorale: può mettere in discussione tutto il sistema e il PNRR in radice, con impatti devastanti per un territorio come quello di Ravenna.”

Sul tema delle alleanze politiche del suo partito, il Pd, Michele de Pascale ha risposto: “In questa circostanza credo che il Pd abbia rappresentato fra le principali forze politiche italiane l’unica che ha pensato al bene e all’interesse dell’Italia. Sono convinto che dobbiamo parlare con tutti quei cittadini che si sono riconosciuti nell’autorevolezza del Presidente Draghi e nel suo tentativo di dare risposte ai problemi del paese. Bisogna scegliere se dare continuità a quell’azione, anche con contenuti più politici che sarebbero quelli di un governo Pd rispetto a un governo di unità nazionale – oppure scegliere di dare il paese in mano a Giorgia Meloni, questa è l’alternativa. Se gli italiani vogliono dare il paese in mano alla destra estremista e sovranista della Meloni è giusto che la Meloni governi, ma la mia speranza è che non sia così.”

Alberto Ancarani (Forza Italia) ha chiesto ieri a Michele de Pascale di mollare il M5S che fa parte della sua maggioranza. Sul punto il Sindaco ha risposto così: “Le alleanze locali si fanno sulla base dei programmi locali. Non facciamo alleanze sulla base di diktat nazionali. Il nostro lavoro va avanti sulla base del nostro programma di governo locale e non subisce le fibrillazioni della politica nazionale.”