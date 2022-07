Stefano Bonaccini a Cervia dice no all’alleanza con il M5S e ribadisce che non andrà a Roma: “resto alla guida di questa Regione”

Il Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oggi 22 luglio a Cervia alla Darsena del Sale per presentare un cartellone di appuntamenti culturali, ha risposto ad alcune domande sulla situazione politica. Esclude che possa lasciare l’Emilia-Romagna per Roma ed esclude che dopo quanto è successo nei giorni scorsi – È successo qualcosa, eccome se è successo, dice – si possa tornare a fare un’alleanza con il M5S come se nulla fosse. Il Presidente della Regione esprime grande preoccupazione per le ripercussioni che la crisi può avere su famiglie, imprese ed Enti locali e ribadisce gli impegni della Regione sia per realizzare gli impianti di rigassificazione a Ravenna (progetto di cui è stato nominato commissario dal Governo Draghi) sia per dare vita al grande parco eolico in mare, sempre in Adriatico (il progetto Agnes).

L’INTERVISTA

Presidente Bonaccini, nessun terremoto in vista?

“No, assolutamente per quanto mi riguarda. Ho preso un impegno con gli elettori dell’Emilia-Romagna, che mi hanno in maggioranza confermato alla guida di questa Regione, ed intendo mantenerlo, quindi – se non mi volete mandare via voi – rimango saldamente, come auspico, alla guida degli emiliani e dei romagnoli.”

Lei ha vinto le elezioni regionali senza fare le alleanze con i 5 Stelle. Pensa che questo possa essere un modello vincente anche su scala nazionale?

“Ho sempre detto che con il Movimento 5 Stelle, che negli ultimi tempi aveva scelto di stare nel campo europeista e non con i gilet gialli, di stare in un campo riformista e progressista e non di essere contro tutti e contro tutto, vedevo naturale un’alleanza. Dopo quello che Conte e il M5S hanno scelto, cioè di fare cadere o di contribuire con il centro destra a fare cadere il governo Draghi, l’alleanza mi pare sia impossibile. Tra l’altro, Conte ha anche un’altra responsabilità: ha rimesso al centro della scena politica Salvini che era andato un po’ in un angolo, ultimamente. In ogni caso, cosa fatta capo a. Con quello che è accaduto, credo davvero sia abbastanza impossibile potersi alleare come non fosse successo nulla. È successo qualcosa, eccome se è successo’’.

Crisi di governo: cosa significa per la Regione Emilia-Romagna?

“Ho già detto che non è una buona cosa per l’interesse di tutto il paese. Già qualche primo guaio si è visto ieri con l’aumento dello spread. Per fortuna che alla guida della Repubblica abbiamo una personalità illustre come Sergio Mattarella, che ha indicato come il governo debba comunque tenere fede, nei prossimi giorni, agli impegni che serviranno alle famiglie, alle imprese, agli enti locali, perché siamo nel pieno di una crisi energetica, con una guerra ancora in corsa in Ucraina, per responsabilità della Russia, e con un’inflazione in aumento, che è una delle tasse più odiose che esistano. Noi in ogni caso faremo tutto quello che serve: dal PNRR alla richiesta, che spero venga accolta, di più fondi per le spese che abbiamo avuto per il Covid. Certo, c’è preoccupazione e un certo rammarico: eravamo in un momento molto forte per la nostra economia, se non arrivavano la crisi energetica e la guerra , l’Emilia-Romagna stava davvero volando. In ogni caso, visto che non siamo abituati a lamentarci, cerchiamo di accompagnare la ripresa, anche con tutti i problemi che non dipendono da noi. Questa stagione turistica sarà importante’’.

Che campagna elettorale si aspetta?

“Sarà una campagna elettorale certamente combattuta, ma spero che i toni restino civili e resti il rispetto per gli avversari, cosa che servirebbero per legittimare la politica e i partiti agli occhi dei cittadini e degli elettori’’.

Che autunno ci aspetta (è il tema del dibattito tra Stefano Bonaccini e il collega leghista del Friuli Massimiliano Fedriga in programma il 7 agosto a Cervia, nell’ambito della rassegna ‘Cervia Incontra’)?

“Non sono il mago Otelma, quindi non lo so. Si voterà il 25 settembre, il presidente Mattarella ha anticipato al massimo, credo giustamente, il voto, richiamando la necessità che il governo a termine debba prendere alcune decisioni e ha richiamato tutte le forze politiche a farlo con la massima concordia. Siamo ancora dentro ad una pandemia sanitaria, c’è una pandemia ‘energetica’ perché trasversalmente colpisce tutti: le famiglie, le imprese, gli enti locali. Un esempio: solo per il settore sanitario, la nostra Regione, che ha più sanità pubblica di tutte le altre, avrà bollette energetiche aumentate di 120 milioni di euro per la luce, il riscaldamento, e per fare andare avanti le macchine. Quindi, famiglie, imprese ed enti locali aspettano aiuti e ci auguriamo che il governo nelle prossime settimane prenda decisioni. Ieri, lo spread è aumentato, pari a quello della Grecia. Insomma, c’è motivo di grande preoccupazione. Noi da parte nostra cercheremo di fare il massimo. Credo che abbiamo già dimostrato prove di responsabilità. Esempio, il governo ha chiesto di fare due hub di nuovi rigassificatori e l’Emilia-Romagna, con Ravenna, si è detta disponibile, con il consenso di tutti gli interlocutori, a dare il proprio contributo perché serve all’Italia. Inoltre, se il futuro governo ce lo permetterà, noi siamo pronti a fare, sempre nelle acque ravennati, il più grande parco eolico e fotovoltaico a mare, perché siamo una regione abituata a dire sì, in un paese che troppo spesso ha detto dei no.”

Cosa ci dobbiamo aspettare dal dibattito tra lei e Fedriga? In queste ore ha tenuto banco la sua polemica con il leghista Jacopo Morrone.

“Non ho avuto parole polemiche. Ho reagito a qualcuno che mi ha accusato di essere il regista della crisi di governo. Ora io credo di avere potere fortissimi e ho molta autostima, ma che io sia addirittura il regista di quello che è successo, mi pare surreale. Comunque, sono sicuro che il dibattito tra me e Fedriga avrà toni diversi, che mi augurerei fossero usati in tutta la campagna elettorale. Vi ricorderete la mia campagna elettorale per le regionali, in un momento abbastanza drammatico. Mi sembra che sia stato da tutti riconosciuto l’equilibrio da me tenuto. Penso che la politica non debba mai demonizzare gli altri, ma raccogliere consenso per le proprie idee. Poi, il rapporto che abbiamo io e Fedriga è di grandissima collaborazione, l’abbiamo sempre avuto durante i miei anni alla presidenza della Conferenza delle Regioni ed è continuato in questo anno durante il quale lui ha raccolto il testimone alla presidenza e lo ha fatto molto bene. Spero davvero che quella serata dimostri che si possono avere idee diverse e rispettarsi, dialogando ed evitando il teatrino della politica dove ci si insulta dalla mattina alla sera.”

Prima parlava del turismo? Come sta andando?

“I turisti non mancano, a quanto mi dicono manca di più il personale a ristoratori e albergatori… Comunque maggio e giugno sono stati mesi bellissimi, con molta gente. Avremo un luglio e un agosto che speriamo pieni pieni e contiamo anche su una coda importante di presenze per settembre. Stanno tornando anche gli stranieri, dopo due anni in cui il turismo domestico aveva sostituito il turismo straniero. La forza della Romagna è data dalla sua ospitalità, diventata un brand, e dalla capacità di offrire servizi per tutte le età e per tutte le tasche.”