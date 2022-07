Europa Verde e Sinistra Italiana alleati anche in provincia di Ravenna: vogliamo nuove energie per il paese

“Stiamo attraversando uno dei momenti più difficili della storia repubblicana: la crisi e poi la caduta di un Governo che difficilmente poteva dare risposte perché nasceva dal sostegno di forze che hanno visioni opposte di ciò che serve al paese. La crisi scaturita in questi giorni trascina il paese in campagna elettorale per dare la parola a cittadini provati da profonde ingiustizie sociali e ambientali. La povertà sociale e la crisi climatica sono legate l’una all’altra e causano l’impoverimento dei diritti e la rarefazione dei doveri: è tempo di intervenire. Milioni di persone vivono una condizione di impoverimento: gli stipendi sono troppo bassi, l’inflazione ne mangia una parte sempre più grande, i servizi pubblici non sono all’altezza in quanto oggetto di costanti tagli. I cambiamenti climatici non solo stanno rubando il futuro alle generazioni che verranno, ma già oggi compromettono la qualità della vita e l’economia. In questo quadro anche a Ravenna Sinistra Italiana ed Europa Verde, insieme ad alcune reti civiche, abbiamo deciso di dare avvio a un percorso per unire le energie e dare forza alle nostre idee.” Così Alessandro Perini Coordinatore provinciale di Sinistra Italiana a Ravenna e Gian Luca Baldrati Coportavoce di Verdi/Europa Verde provincia di Ravenna.

“La nostra proposta è chiara e semplice: vogliamo batterci contro le disuguaglianze, la precarietà, la povertà e la disperazione, contro la siccità e i cambiamenti climatici che mettono in ginocchio l’economia e la vita quotidiana delle persone in carne e ossa. Questo è il nostro orizzonte, lo vogliamo fare insieme, uniti, ricomponendo, e non frammentando, le anime delle forze di sinistra ed ecologiste. Ci rivolgiamo alle tante realtà nella Provincia di Ravenna che, con modalità e anime differenti, hanno a cuore la giustizia sociale e l’ecologia. E soprattutto, hanno il coraggio di immaginare un paradigma diverso, nella consapevolezza che scenari e problemi nuovi richiedono nuove soluzioni” concludono Perini e Baldrati.