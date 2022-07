A Conselice convocato per lunedì 25 luglio il Consiglio comunale

È convocato per lunedì 25 luglio alle 21 il Consiglio comunale di Conselice. Tra i punti all’ordine del giorno, la verifica dello stato di attuazione delle missioni e dei programmi di mandato, la presentazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2023-2025, modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale di acquisti e servizi e forniture.

Sarà inoltre messo ai voti l’ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali del gruppo “Oltre! con Paola Pula sindaco”, a oggetto «Sostegno alla sanità pubblica». Il Consiglio si svolgerà in presenza ed è aperto al pubblico; in alternativa, la seduta può essere seguita in diretta collegandosi al sito www.comune.conselice.ra.it nell’apposita sezione.

ORDINE DEL GIORNO 25-07-2022