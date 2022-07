Faenza, il Consiglio comunale convocato per il 25 e il 27 luglio

Il Comune di Faenza comunica la convocazione del Consiglio comunale per lunedì 25 luglio alle ore 18:00 – sala consiliare “De Giovanni” con successiva interruzione e ripresa dell’adunanza con prosecuzione mercoledì 27 luglio alle ore 18:30, per discutere diversi punti all’ordine del giorno.

1. Comunicazione prelevamenti dal fondo di riserva ordinario: presa d’atto (relatore presidente del Consiglio comunale).

2. Svolgimento di interrogazioni.

3. Approvazione dei verbali e del resoconto della seduta del 27 maggio 2021 (relatore presidente del Consiglio comunale).

4. Approvazione dei verbali e del resoconto della seduta del 29 giugno 2021 (relatore presidente del Consiglio comunale).

5. Approvazione dei verbali e del resoconto della seduta del 26 luglio 2021 (relatore presidente del Consiglio comunale).

6. Approvazione dei verbali e del resoconto della seduta del 30 settembre 2021 (relatore presidente del Consiglio comunale).

7. Approvazione dei verbali e del resoconto della seduta del 21 ottobre 2021 (relatore presidente del Consiglio comunale).

8. Approvazione dei verbali e del resoconto della seduta del 23 novembre 2021 (relatore presidente del Consiglio comunale).

9. Fondo per attività istituzionali dei gruppi consiliari: criteri di ripartizione, assegnazione e gestione risorse – anno 2022 (relatore presidente del Consiglio comunale) – delibera immediatamente eseguibile.

10. Variazione al documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024, variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, assestamento di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art 193 comma 2 e seguenti del d.lgs 267/2000 (relatore Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile.

11. Affidamento in concessione della gestione del campo cross Monte Coralli e Parco Romitorio. Approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento a terzi (relatore Ass. Laghi) – delibera immediatamente eseguibile.

12. Variante al piano particolareggiato di iniziativa privata area Caviro scheda n. 18 sub comparto IV. impianti di produzione e di utilizzazione di biogas per la produzione di biocarburanti avanzati in via Convertite n. 8, Faenza. Modifica dell’area ceduta come verde pubblico e relativa acquisizione – approvazione (relatore Ass. Ortolani) – delibera immediatamente eseguibile.

13. Variazione al titolo II “energia” della tav. p. 5 “attività edilizia e procedimenti” del Rue del comune di Faenza (art. 33 “norme di compatibilità urbanistica per la realizzazione di impianti ad energia solare”). Indirizzi (relatore Ass. Ortolani) – delibera immediatamente eseguibile.

14. Faenza – indirizzi definizione delle modalità e criteri per la rimozione dei vincoli sugli alloggi realizzati in aree peep e di edilizia convenzionata, adeguamento alle modifiche introdotte dal d.m. n. 151 del 28/09/2020 e dalla l. n. 51 del 20.05.2022 (relatore Ass. Ortolani) – delibera immediatamente eseguibile.

15. Progetto unitario convenzionato per le opere di urbanizzazione scheda Rue u.11 “area via Cesarolo-ex Consorzio agrario” – modifica convenzione e permuta edificio da acquisire gratuitamente (relatore Ass. Ortolani) – delibera immediatamente eseguibile.

16. Mozione “istituzione del parco della legalità in ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” presentata dalla conferenza dei capigruppo.

17. Mozione “pass figli” presentata dalla conferenza dei capigruppo.

18. Ordine del giorno “per la giornata mondiale del donatore di sangue” presentata dai gruppi consiliari Italia viva, Faenza cresce, Movimento 5 stelle, Partito democratico, Faenza coraggiosa.

19. Ordine del giorno “installazione cartellonistica autostradale riportante la dicitura benvenuti in Romagna” presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini premier.

La riunione del Consiglio comunale è visibile in diretta streaming al seguente link: https://faenza.consiglicloud.it/home