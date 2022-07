Da giovedì 28 a domenica 31 luglio torna la Festa dell’Unità di Villa Prati. “Per il Partito Democratico le feste dell’Unità rappresentano un bel momento di confronto e di condivisione, elementi che hanno da sempre caratterizzato il nostro modo di agire nel territorio – commentano dal PD di Bagnacavallo -. Riproporre la nostra festa, nonostante le numerose difficoltà dovute al periodo storico che ci troviamo ad affrontare, è molto importante per tutta la nostra comunità e per chi si identifica nei nostri valori”.

“Quest’anno, in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali, vogliamo partire nel segno dell’unità, uno sforzo possibile grazie all’impegno dei volontari che consentono al Partito Democratico di essere un partito presente nel territorio, che cerca di costruire numerosi momenti d’incontro per ascoltare i nostri concittadini – proseguono dal Partito Democratico -. Anche attraverso questi momenti di festa abbiamo la voglia di confrontarci con più persone possibile, stimolando, con un momento conviviale, la voglia di riavvicinarsi alla politica. Per queste ragioni torna, da giovedì a domenica prossima, la Festa dell’Unità di Bagnacavallo, a Villa Prati, presso la Cà di Pré”.

La Festa partirà giovedì 28 luglio con la tradizionale serata delle Tagliatelle NO LIMITS, una formula “all you can eat” che è diventata ormai una tradizione e un appuntamento.

Venerdì 29 la grande novità 2022. Quest’anno infatti il pesce “si fa in due” e raddoppia: nuovo menù del venerdì con cozze, sarde, spiedini e i maccheroncini al torchio con ragù dell’Adriatico.

Sabato 30 invece torna il menu di pesce ormai consolidato che vede come protagonisti l’antipasto freddo di pesce, i tagliolini alla marinara e “sua maestà” il misto fritto.

Domenica 31 tradizionale conclusione con la serata romagnola, con i famosi e richiestissimi cappelletti di Villa Prati e la carne ai ferri.

L’apertura dello stand gastronomico è prevista per le ore 19.00 tutte le sere. E’ sempre possibile anche l’asporto. Per qualsiasi informazione o per eventuale prenotazione (gradita ma non obbligatoria), è possibile contattare il numero 3299052212.