Bagnacavallo. Candidature a scrutatore per le elezioni politiche: ecco come proporsi

Saranno aperte per tutto il mese di agosto le candidature a scrutatore per le elezioni politiche del 25 settembre. I cittadini di Bagnacavallo iscritti all’albo possono comunicare, compilando un modulo online, la propria disponibilità a essere inseriti nei seggi. La Commissione elettorale comunale, che deve provvedere alle nomine per ogni consultazione, darà priorità per almeno il 25% dei posti a disposizione a coloro che invieranno la propria disponibilità.

La dichiarazione va presentata compilando il form disponibile nella sezione servizi online del Comune e nell’home page del sito istituzionale. Saranno ritenute valide le dichiarazioni pervenute entro il 31 agosto. In occasione delle elezioni politiche il compenso previsto è di 145 euro (non soggetto a prelievo fiscale). Gli scrutatori dovranno garantire la presenza il sabato dalle 16 per le operazioni preliminari, durante la votazione (domenica dalle 7 alle 23) e le fasi di scrutinio che inizieranno subito dopo.

Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio elettorale (0545 280882-81; elettorale@comune.bagnacavallo.ra.it).