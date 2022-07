Consiglio Comunale di Lugo: approvate delibere su Dup, lavori pubblici e bilancio

La seduta di ieri sera del Consiglio Comunale di Lugo (integralmente visibile qui https://www.youtube.com/watch?v=VNhFETY918U) si è aperta con il saluto del Consiglio Comunale al capitano dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, Massimo Costanzo, che lascia la città dove era arrivato nel 2017 per passare ad altro incarico.

Il sindaco, i capigruppo delle forze politiche e la presidente del Consiglio sono intervenuti per ringraziare il capitano Costanzo e tutti i militari dell’Arma per il loro impegno quotidiano. Al capitano Costanzo è stata donata una pergamena “per l’impegno e la competenza che ha sempre messo a disposizione della comunità di Lugo”.

Il Consiglio ha poi affrontato le delibere all’ordine del giorno. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi del Dup 2022/2024 è stata approvata con 15 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli) e 4 voti contrari (Movimento 5Stelle, Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/ Davide Solaroli). La votazione sull’immediata eseguibilità ha avuto lo stesso esito.

L’adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 è stato approvato con 13 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Gruppo Misto/ Fabrizio Lolli), 4 contrari (Per la Buona Politica, Movimento 5Stelle, Gruppo Misto/Davide Solaroli) e 2 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier). La votazione sull’immediata eseguibilità ha avuto lo stesso esito.

La variazione di assestamento generale e la verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio 2022/2024 è stata approvata con 13 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli), 3 contrari (Per la Buona Politica, Gruppo Misto/Davide Solaroli), 2 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier). La votazione sull’immediata eseguibilità ha avuto lo stesso esito.

Nello spazio dedicato alle comunicazioni il consigliere Giacomo Baldini (Pd) ha ricordato il trentesimo anniversario della strage di via d’Amelio (19 luglio) nella quale venne ucciso il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, il sindaco Davide Ranalli è intervenuto sul centenario dell’assalto squadrista alla federazione delle cooperative della provincia di Ravenna nel 1922 che ha visto la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il consigliere Davide Solaroli (Gruppo Misto) ha informato il Consiglio sulla risposta ottenuta dal Prefetto di Ravenna in merito all’utilizzo della mascherina nella quale si spiega che la mascherina è fortemente consigliata nei luoghi di lavoro quando si possono verificare casi di affollamento, il consigliere Mauro Marchiani (Movimento 5Stelle) ha dato conto del fermo temporaneo dell’auto medica dell’Ospedale dello scorso 14 luglio e delle prese di posizione critiche di alcuni sindacati, il consigliere Fabrizio Lolli (Gruppo Misto) ha voluto dare visibilità alle donne ricordando che anche la tenente della Guardia di Finanza Sara Diamante ha lasciato Lugo per altro incarico auspicando che possa visitare il municipio e che nella foto dei sindaci con il presidente Mattarella le sindache donne non erano sufficientemente visibili (il sindaco ha avuto modo di spiegare che ha incontrato la tenente Diamante e chi l’ha sostituita ma per motivi di agenda non è stato possibile calendarizzare un incontro in Consiglio), la consigliera Roberta Bravi (Per la Buona Politica) ha chiesto che la risposta del Prefetto di Ravenna di cui ha dato notizia il consigliere Solaroli venga inoltrata via mail ai colleghi.

In seguito sono state discusse le risposte ad alcune interrogazioni ed è stata presentata dal consigliere Davide Solaroli la mozione relativa alla realizzazione del reddito energetico a Lugo che verrà discussa nella prossima seduta consiliare.