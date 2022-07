Prosegue la Festa della Lega a Cervia: domenica 31 luglio arriva Matteo Salvini

Prosegue la Festa della Lega Romagna a Cervia/Milano Marittima (piazzale dei Salinari) con la serata più attesa. , 31 luglio, alle 20.15, il patron della Festa Jacopo Morrone, parlamentare e Segretario della Lega Romagna, introdurrà l’intervento di Matteo Salvini che, alle 20:30, sarà intervistato dal Direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano.

Ospiti della serata saranno: Cristiano Fini, presidente Cia, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura (in videocollegamento), Ettore Prandini, presidente Coldiretti (in videocollegamento), Franco Verrascina, presidente Copagri, Marina Calderone, presidente Consiglio nazionale Ordine consulenti del lavoro (in videocollegamento), Dario Costantini, presidente CNA (in videocollegamento), Patrizia De Luise, presidente Confesercenti, Maurizio Gardini, presidente Confcooperative, Marco Granelli, presidente Confartigianato, Carlo Sangalli, presidente Confcommercio invierà un videomessaggio.