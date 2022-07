Lanzi e Croatti (M5S): “hanno voluto colpire il movimento, l’unico voto utile è ai Cinque Stelle”

“Entusiasmo e partecipazione. È questo che stiamo leggendo nel volto di tanti attivisti e simpatizzanti incontrati in questi giorni durante il ciclo di incontri che in qualità di referenti del MoVimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, abbiamo organizzato in tutte le province della Regione. Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara e Rimini le tappe già effettuate e Forlì-Cesena, Bologna e Ravenna quelle dei prossimi giorni. Tutti si sono accorti del trattamento che in questi mesi è stato riservato al MoVimento 5 Stelle da parte degli altri partiti e del Governo Draghi. Prima i continui e vergognosi attacchi alle nostre misure con l’obiettivo di colpire il MoVimento, poi il tentativo di farci fuori dal Governo con il vile tentativo di attribuirci pure le colpe della sua caduta. Purtroppo non si sono resi conto che per colpire noi hanno colpito migliaia di imprese e cittadini che in questi giorni, in cui tutti i partiti parlano solo di improbabili alleanze e di come spartirsi le poltrone, si stanno rendendo conto che si è trattato ancora una volta di sporchi giochi di palazzo. Noi siamo e saremo sempre diversi da tutti loro. Siamo gli unici ad avere sempre agito per il bene del Paese e di tutti i cittadini. In questi giorni i partiti hanno già iniziato la falsa retorica del voto utile. Forse è l’unica cosa che hanno da dire agli elettori, sapendo che non realizzeranno nulla di quanto stanno promettendo. Proprio per questo l’unico voto utile è quello al MoVimento, l’unico che rispetterà gli impegni presi in campagna elettorale, come abbiamo dimostrato nella corso di questa Legislatura”. Così in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per la regione Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti.