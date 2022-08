Il Garage sale a Cervia organizzato senza sentire le associazioni di categoria? Interrogazione di Salomoni e Garoia

I consiglieri comunali Gianluca Salomoni e Monica Garoia di Cervia hanno rivolto un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Medri circa l’evento “Garage sale” svoltosi nel week end in viale Roma.

Secondo i consiglieri, pur esistendo a Cervia un “buon Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” che prevede la consultazione delle principali associazioni di categoria dei commercianti per l’organizzazione di eventi fuori programma, nel caso di specie sarebbero state bypassate e l’evento sarebbe stato “autorizzato in maniera del tutto arbitraria dal Sindaco o dall’ Assessore avente delega specifica, infrangendo così la norma in oggetto citata”.

Per questo chiedono alla giunta:

1 corrisponde a verità che non è giunta nessuna richiesta di parere alle Associazioni di Categoria interessate?

2 in relazione al punto di cui sopra, saremmo intenzionati ad apprendere ciò che hanno risposto le Associazioni de quo

3 qualora le Associazioni di cui sopra siano state bypassate, perchè non è stato rispettato il Regolamento e i principi generali che hanno dato origine a codesta regolamentazione dei mercati ambulanti del nostro territorio?

4 Quale giudizio esprime la Giunta in merito?