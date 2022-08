Lanzi e Croatti (M5S): “Vergognosi sprezzanti attacchi di Fratelli d’Italia ai poveri”

“Sembra incredibile, ma Fratelli d’Italia ha deciso di basare la propria campagna elettorale sulla pelle dei più poveri. Proprio oggi è arrivato l’ennesimo attacco nei confronti del reddito di cittadinanza per bocca del parlamentare FdI, Bignami (leader del partito della Meloni a Bologna e in regione, ndr). È davvero assurdo come si possa decidere di scagliarsi in modo così sprezzante contro chi non ha nulla. Ancor più grave il fatto che gli attacchi provengano da personaggi che percepiscono 15mila euro al mese netti e non hanno idea di cosa significhi non possedere i soldi per fare la spesa o per comprare un farmaco. Verrebbe da chiedersi – poi – con che coraggio definiscono fallimentare una misura che secondo l’Istat ha salvato dalla povertà un milione di famiglie. E con che coraggio si possa criticare una misura che ha fatto emergere altre gravissime sperequazioni presenti nel Paese, come quella sull’inadeguatezza dei salari che arrivano addirittura ad essere in concorrenza con l’importo medio del Reddito che è pari a 533 euro al mese.” Così in una nota i due senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti dell’Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti.

Un’altra proposta cara ai Cinque Stelle è quella di introdurre un salario minimo orario stabilito per legge “per porre fine ai salari da fame”. “Invece di lanciarsi in ignobili e quotidiani attacchi contro i poveri, gli esponenti di Fratelli d’Italia dovrebbero provare a vivere come chi è costretto a fare i conti per la spesa che mette nel carrello al supermercato. Siamo certi che si renderanno conto di quanto la loro ferocia nei confronti di questa gente sia totalmente fuori luogo” concludono i senatori pentastellati.