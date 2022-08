Presidente Bonaccini risponde a Calenda: “Caro Carlo, il rigassificatore a Ravenna si farà”

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è intervenuto tramite post facebook per rispondere a Carlo Calenda, dettosi molto scettico circa le probabilità che il rigassificatore a Ravenna possa partire.

“Caro Carlo, il rigassificatore a Ravenna si farà. Non con i militari ma con la politica” -esordisce Bonaccini, prima di scendere nei particolari- Condividendo con le comunità un investimento straordinario per la sicurezza energetica del Paese, per fermare l’aumento delle bollette e per accompagnare la transizione ecologica.

Noi ci stiamo muovendo così:

1. La scorsa settimana è partita la Conferenza dei servizi, ma ben prima ho avviato il percorso di confronto e condivisione con le forze politiche, con le rappresentanze economiche e sociali, con la comunità locale.

2. Per la stessa ragione abbiamo chiesto al Governo di sbloccare, sempre a Ravenna, il più grande progetto nazionale di eolico e fotovoltaico flottante, in mare: perché il passaggio alle rinnovabili è improcrastinabile e la transizione è tale se ha come obiettivo certo (nei tempi e nei modi) il passaggio integrale alle rinnovabili.

3. Lo stesso vale per i rifiuti: in Emilia-Romagna ci sono diversi termovalorizzatori, realizzati da chi ci ha preceduto; e da oggi c’è lo stop a nuove discariche per gli urbani (il tetto massimo per il conferimento fissato dall’Europa è il 10%, noi siamo già al 2%). Il nuovo piano regionale dei rifiuti punta ora ad arrivare all’80% di raccolta differenziata (siamo già al 73%, grazie ai nostri cittadini e ai sindaci) e a realizzare una vera e propria economia circolare, con l’impiego delle risorse del Pnrr e dei fondi strutturali europei, per modificare i cicli produttivi e i prodotti, oltre che gli stili di vita delle persone. Non è uno schiocco di dita, ma una politica seria e faticosa, fatta di confronto e decisioni complesse”.

“Come vedi, si può e si deve fare” ribadisce Bonaccini, precisando “In Italia come in Emilia-Romagna”.

Bonaccini ha colto l’occasione anche per pungolare Calenda dopo lo strappo al centrosinistra: “Qui lo stiamo facendo con il Pd, Azione e i Verdi, con Italia Viva e Sinistra Italiana. Non siamo sempre d’accordo su tutto, discutiamo. E poi decidiamo. Sarebbe utile fare lo stesso al governo del Paese. Perché governare significa questo, compiere scelte e innescare processi positivi, coinvolgendo le comunità, trovando la sintesi tra forze politiche, coinvolgendo e responsabilizzando le parti sociali.

E’ l’esatto opposto di militarizzare e pensare di poter far da soli. E’ il “costo” della democrazia, ma un costo che è giusto pagare per far progredire un popolo e un paese senza strappi ma con una visione d’insieme. Perché con la forza e in solitudine non si ottiene granche’. Forse qualche vittoria di breve periodo, che lascia poi il campo aperto a chi – come questa destra sovranista e populista – non pensa né all’emergenza che l’Italia sta affrontando (altrimenti non avrebbero tolto la fiducia a Draghi), né alla transizione ecologica (altrimenti non avrebbero votato contro il Next Generation EU).

Il pragmatismo di cui spesso parli è sacrosanto, e migliaia di amministratori locali del Partito Democratico e dei suoi alleati parlano questa stessa lingua. Per questo io credo che queste cose dovremmo farle insieme, per l’Italia, così come stiamo facendo in Emilia-Romagna. E se anziché dare le pagelle agli altri ogni giorno discutessimo di questo i cittadini ci capirebbero di più”.