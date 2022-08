Alberto Ancarani (Forza Italia): Calenda vuole portarci via voti ma non è serio né affidabile, non ci riuscirà

Nel centrodestra locale non si muove foglia o quasi. Tutti i giochi si fanno a Roma. La grande alleanza Meloni-Salvini-Berlusconi ha nel mirino una vittoria che potrebbe essere straripante, viste le divisioni e i numeri da circo che sono andati in scena negli ultimi giorni nel campo avversario. E siccome stavolta non vogliono perdere la grande occasione, devono decidere per bene come dividersi i collegi e – naturalmente – chi candidare in quelli uninominali (un terzo del totale) per conquistarli.

Alberto Ancarani, leader di Forza Italia a Ravenna, è in attesa come altri che a Roma decidano e si decidano. Tempo 12-13 giorni e i giochi saranno fatti. Qui anche i collegi uninominali sono diventati contendibili. Forse meno che altrove in Emilia-Romagna, perché questa resta una roccaforte Pd, ma già nel 2018 i candidati del centrodestra tallonarono da vicino Pagani, Collina e Di Maio (i parlamentari eletti allora). Così mentre aspetta notizie da Roma, Ancarani attacca Carlo Calenda. Gli piace vincere facile.

“L’operazione di Calenda – mi dice al telefono – dimostra la scarsa serietà dell’uomo. È un opportunista della peggior specie, non è in grado di tenere una linea. Ora rompe con il Pd, ma poi cercherà di riallearsi con il Pd dopo le elezioni, se il centrodestra non dovesse vincere con largo margine. Lo ha già dichiarato. È un opportunista e un mentitore. Credo che adesso diversi elettori di centrodestra che avevano pensato di votare Calenda avranno modo di ripensarci, si ricrederanno.”

Un attacco con questi toni a Carlo Calenda, mi fa pensare che lei abbia paura della sua concorrenza elettorale? “Paura è una parola che in politica non esiste. – risponde Ancarani – È evidente che Calenda cerca di pescare voti nel mondo moderato e di centrodestra non sovranista ed europeista, quindi nell’elettorato di Forza Italia. Ma non ci riuscirà, il suo tentativo è destinato a fallire. Perché è chiaro a tutti che lui non è una persona affidabile.”

Che cosa pensa delle sue ex colleghe di partito Gelmini e Carfagna che hanno lasciato Berlusconi per seguire Calenda? “Penso che senza Berlusconi non avrebbero mai avuto un voto – dice sprezzante Ancarani – e che a Calenda servono solo come feticci da presentare in campagna elettorale. Ma ripeto, la sua operazione di prendere voti nel nostro campo è destinata a fallire.”

Forza Italia è una forza moderata, europeista e non sovranista, nell’alleanza con Meloni e Salvini non rischia di fare la fine del vaso di coccio fra i vasi di ferro? “Non c’è dubbio che abbiamo subito le politiche massimaliste dei sovranisti in questi anni. – dice il capogruppo di Forza Italia – Ma più ci avviciniamo all’appuntamento con il governo del paese, più ci si rende conto che una forza europeista e non sovranista come Forza Italia è indispensabile per frenare le spinte più oltranziste. Quindi confido che l’elettorato dia più forza a Forza Italia e a Silvio Berlusconi.”

Stavolta pensate di potere contendere alla sinistra anche i collegi ravennati? “Anche in Emilia-Romagna ci sono collegi più contendibili oggi rispetto a cinque anni fa. Non so se Ravenna sia in questa esatta situazione. Sono certo che Calenda possa portare via qualche voto a noi nel proporzionale, ma nei collegi uninominali i suoi candidati porteranno via voti soprattutto al Pd e faranno quindi il gioco del centrodestra.”

State parlando di candidature? “C’è un tavolo a Roma dove si decidono i collegi. Chiuso quel tavolo sapremo a chi toccheranno i collegi e ogni partito, con le proprie modalità, sceglierà il suo miglior candidato” conclude Alberto Ancarani.