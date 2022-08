Lanzi e Croatti (M5S): “Piano scuole 4.0: in arrivo 111 milioni per l’Emilia-Romagna ottenuti dal governo Conte”

Centoundici milioni e 542.929 euro per le scuole dell’Emilia-Romagna. È questo l’ammontare delle risorse provenienti dal programma di innovazione ‘Piano Scuole 4.0’ che prevede uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro complessivi con l’obiettivo di trasformare 100.000 classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento oltre quello di creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. Lo dicono Gabriele Lanzi e Marco Croatti, referenti del M5S per la regione.

“Per la scuola si tratta di una rivoluzione copernicana dopo i tagli effettuati dai governi che si sono succeduti negli ultimi vent’anni. – affermano i due senatori del MoVimento 5 Stelle – Il Piano è suddiviso in due azioni: il ‘Next generation classrooms, 100.000 classi innovative’ che prevede la possibilità per ciascuna scuola del primo e del secondo ciclo di trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica e il ‘Next generation labs, gli spazi per le professioni digitali del futuro’ che si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di realizzare laboratori per sviluppare competenze digitali. Più volte abbiamo sostenuto l’importanza delle risorse in arrivo dall’Europa grazie al PNRR ottenuto dal Presidente Giuseppe Conte. Noi non dimentichiamo che se oggi tutti tentano impropriamente di prendersene il merito, nel 2020 a lottare in Europa c’erano solo Giuseppe Conte e il MoVimento 5 Stelle, con le destre e la stampa che addirittura tifavano vergognosamente contro quella che è stata una vittoria epocale per il nostro Paese” concludono Lanzi e Croatti.

Il riparto delle risorse per le province dell’Emilia-Romagna

Totale Next generation classrooms: 85.254.104 euro

Bologna 17.828.026

Ferrara 6.382.321

Forlì-Cesena 8.058.938

Modena 14.381.646

Parma 8.573.100

Piacenza 5.663.239

Ravenna 7.038.065

Reggio Emilia 10.734.073

Rimini 6.594.693

Totale Next generation labs: 26.288.824

Bologna 4.862.618

Ferrara 2.183.220

Forlì-Cesena 2.719.998

Modena 4.655.129

Parma 2.844.042

Piacenza 1.514.643

Ravenna 2.266.655

Reggio Emilia 3.254.530

Rimini 1.977.976