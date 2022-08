De Carli (Alternativa per l’Italia – Popolo della Famiglia): “apriamo la campagna elettorale a Riolo Terme raccogliendo firme tra la nostra gente”

“Torniamo tra la nostra gente raccogliendo le firme per la presentazione della nostra lista di “Alternativa per l’Italia”. Dopo le fatiche della campagna elettorale di Riolo Terme che ci ha visto rientrare in consiglio comunale per rappresentare i bisogni dei riolesi che ci hanno dato fiducia, siamo nuovamente in campo per portare le priorità di Riolo Terme e della Romagna in Parlamento. I temi che ci stanno più a cuore: pensioni di anzianità ed invalidità a 1.000 euro, quoziente familiare affinché chi ha più figli paghi meno tasse, uno stipendio per le donne che fanno le mamme a tempo pieno, una riforma per l’introduzione del presidenzialismo d il cambio radicale con le politiche sanitarie del Ministro Speranza abolendo il green pass. Per quando riguarda il nostro territorio presenteremo un programma di “cose da fare” dopo il 25 settembre racchiuse dallo slogan “Regione Romagna”: siamo convinti che la nostra terra possa diventare più prospera solo liberandosi dalla gabbia burocratica e fiscale della longa manus di Roma, Bologna. Un piano per l’autonomia romagnola su temi chiavi come sanità, acqua e turismo che potrebbero fare la differenza per la nostra terra”. Così Mirko De Carli, capolista romagnolo alla Camera dei Deputati della lista “Alternativa per l’Italia” che si presenterà alle prossime elezioni politiche e che raggruppa i partiti de Il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi e Exit di Simone Di Stefano.