Lanzi e Croatti (M5S): “Parlamentarie con record di partecipazione: M5S più vivo che mai”

“La consultazione di ieri ha visto la partecipazione di 50.014 iscritti: il dato più alto di sempre per quanto riguarda la scelta delle liste politiche. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere orgogliosamente diversi da tutti gli altri partiti. Mentre loro calano dall’alto le decisioni prese nelle segrete stanze delle segreterie, noi abbiamo sempre coinvolto la nostra base. Ci danno per morti, dimezzano il nostro consenso nei sondaggi, ma il numero di partecipanti di ieri dimostra che il MoVimento 5 Stelle è più vivo che mai”. Così in una nota i senatori del MoVimento 5 Stelle Gabriele Lanzi e Marco Croatti, referenti del movimento per l’Emilia-Romagna.