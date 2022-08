Elezioni del 25 settembre. Tutti gli scontri previsti nei collegi uninominali della Romagna, dove sarà eletto chi prende un voto in più

È ormai completo – a meno di sorprese dell’ultima ora, perché le liste si chiudono alle ore 20 di questa sera 22 agosto – il quadro dei principali candidati che si confrontano nei collegi uninominali della Camera e del Senato a Ravenna e in Romagna.

Alla Camera dei Deputati nel collegio di Ravenna, che comprende tutta la provincia, il Pd e gli alleati candidano Ouidad Bakkali (Pd). A lei si opporranno Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) per il centrodestra, Marta Rossi per il M5S, Chiara Francesconi per il cosiddetto terzo polo Azione+Italia Viva+Pri (in quota ad Azione). Qui lo scontro quindi è tutto al femminile.

Alla Camera dei Deputati nel collegio di Rimini, il Pd e gli alleati candidano l’ex Sindaco di Rimini Andrea Gnassi (Pd). Gli contenderanno il seggio l’on. Jacopo Morrone (Lega) per il centrodestra, Mariano Gennari già Sindaco di Cattolica per il M5S e Alessandro Petrillo per il terzo polo (in quota Azione). Qui lo scontro invece è tutto al maschile.

Alla Camera dei Deputati nel collegio di Forlì-Cesena, il Pd e gli alleati candidano Massimo Bulbi (Pd), ex Presidente della Provincia. A lui si opporranno l’on. Gloria Saccani Jotti (Forza Italia) per il centrodestra, Paolo Pasini per il M5S e Luca Ferrini per il terzo polo quota Pri).

I collegi senatoriali della Romagna nell’uninominale sono due: in quello di Ravenna e Ferrara il Pd e gli alleati candidano la consigliera regionale Manuela Rontini (Pd) che se la vedrà con il senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) del centrodestra, Anastasia Ruggeri per il M5S e Silvia Kranz per il terzo polo (in quota Azione).

Nel collegio senatoriale di Rimini e Forlì-Cesena lo scontro dovrebbe essere fra l’avvocata milanese Simona Viola (+Europa) per il Pd e alleati, Marta Farolfi (Fratelli d’Italia) attualmente vice Sindaco di Brisighella per il centrodestra, il senatore del M5S Marco Croatti ed Elena Leardini per il terzo polo (in quota Azione).

Quindi, riassumendo, nell’uninominale su 5 candidati del centrosinistra 4 sono in quota Pd e uno +Europa. Nel centrodestra tre candidati sono in quota Fratelli d’Italia, uno Lega e uno Forza Italia. Ovviamente nel campo dei 5 Stelle che si presentano da soli tutti i candidati sono pentastellati, usciti dalle parlamentarie e dal ritocco del leader Giuseppe Conte. Per il terzo polo invece 4 candidati fanno riferimento ad Azione di Carlo Calenda e uno al Pri. Senza candidati nell’uninominale Italia Viva.