Elezioni del 25 settembre. Alberto Balboni e Tommaso Foti guidano le liste proporzionali di FdI. Nell’uninominale Marta Farolfi e Alice Buonguerrieri

Fratelli d’Italia è in testa a tutti i sondaggi e potrebbe rappresentare una sorpresa anche in terra di Romagna dove non ha quasi mai superato la doppia cifra. Nella competizione interna al centrodestra, nelle ultime elezioni amministrative in molte realtà il partito della Meloni ha superato la Lega, come nel caso di Ravenna. Nelle elezioni del 25 settembre sono espressi da Fratelli d’Italia ben tre dei cinque candidati nei collegi uninominali romagnoli dove si vota col sistema maggioritario e dove vince il candidato che prende un voto in più dei suoi avversari.

Alla Camera nel collegio di Ravenna, che comprende tutta la provincia, il centrodestra schiera Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, appunto. Nel collegio della Camera di Rimini, per il centrodestra scende in campo l’on. Jacopo Morrone della Lega. Il collegio di Forlì-Cesena tocca invece a Forza Italia che schiera l’on. Gloria Saccani Jotti, dirottata dall’Emilia alla Romagna.

I due collegi senatoriali della Romagna nell’uninominale sono entrambi in quota Fratelli d’Italia: in quello di Ravenna e Ferrara c’è il senatore Alberto Balboni mentre nel collegio senatoriale di Rimini e Forlì-Cesena la candidata è Marta Farolfi vice Sindaco di Brisighella.

Questi invece i candidati di Fratelli d’Italia nei due collegi dove si vota con il sistema proporzionale. Alla Camera (collegio di Romagna più Ferrara) la lista è composta da Tommaso Foti, Ylenja Lucaselli, Gianluca Vinci e Alice Buonguerrieri.

Al Senato (collegio di Romagna più Ferrara più Bologna) la lista proporzionale di Fratelli d’Italia è composta da Alberto Balboni, Marta Farolfi, Marco Lisei e Domenica Spinelli.