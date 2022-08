Elezioni del 25 settembre. Tutti i candidati di Calenda, Renzi e del Pri in Romagna

Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi si sono messi insieme per dare vita a quello che nelle loro intenzioni dovrebbe costituire il terzo polo alternativo a quello di centrodestra e a quello di centrosinistra. E alternativo naturalmente ai Cinque Stelle. Un progetto ambizioso sul piano elettorale (i due contraenti parlano di un risultato in doppia cifra) e politico, che guarda anche al dopo voto e ai futuri assetti della politica italiana. A livello locale assume un certo rilievo poi anche l’alleanza nazionale stipulata da Italia Viva con il Pri che di conseguenza – per la proprietà transitiva – è diventato anche alleato di Azione. Quindi dove il Pri ha un certo peso come a Ravenna e in Romagna, di fatto l’alleanza è Azione più Italia Viva più Pri.

Ma veniamo ai candidati nelle prossime elezioni. Nel collegio della Camera per la quota proporzionale (che comprende tutte le province della Romagna più quella di Ferrara) il terzo polo candida nell’ordine Matteo Richetti, Emma Fattorini, Luca Ferrini e Alessandra Cusumani.

Nei tre collegi uninominali della Romagna per la Camera – dove si vota col sistema maggioritario e il candidato che prende un voto in più degli altri viene eletto – il terzo polo candida Chiara Francesconi a Ravenna, Luca Ferrini a Forlì e Cesena e Alessandro Petrillo a Rimini.

Nel collegio del Senato per la quota proporzionale (che comprende tutte le province della Romagna più quella di Ferrara e quella di Bologna) il terzo polo candida nell’ordine Carlo Calenda, Lisa Noja e Silvia Kranz. Al terzo posto doveva esserci anche l’ex Sindaco di Parma Federico Pizzarotti che poi ha rinunciato all’ultimo in polemica con le scelte affettuate da Calenda e Renzi sulle candidature.

Nei due collegi uninominali della Romagna per il Senato – dove si vota col sistema maggioritario e il candidato che prende un voto in più degli altri viene eletto – il terzo polo candida Silvia Kranz per il collegio di Ravenna e Ferrara, Elena Leardini per quello di Rimini e Forlì-Cesena.

La maggior parte delle candidature è andata ad Azione di Carlo Calenda, con qualche inserimento di Italia Viva (Elena Leardini) e Pri (Luca Ferrini).