Massarenti (Buona Politica Lugo): “Ancora una ferita inferta alla nostra città”

“A distanza di poco tempo dal danneggiamento della struttura LuOgo, ancora una volta la nostra città registra l’ennesimo caso di vandalismo su beni comuni, questa volta a danno di un bene di grande valore storico e artistico come il pozzo sito al centro della piazzetta interna alla Rocca, simbolo del nostro municipio. L’associazione Per la Buona Politica si associa alla voce generale e all’opinione pubblica nel denunciare moralmente questi atti che seguitano a ferire la città… In quanto associazione civica, che da sempre fonda la sua azione e i suoi valori sull’importanza del civismo e sul rispetto della comunità e dei suoi beni, riteniamo sia necessaria da parte dell’Amministrazione comunale un’iniziativa decisa che miri prima di tutto alla prevenzione di tali eventi, usando tutti gli strumenti a disposizione per salvaguardare il territorio e il suo patrimonio, facendosi promotrice di azioni orientate a una forte e spiccata sensibilizzazione dei cittadini al civismo nei vari aspetti. Quest’ultimo obiettivo però non può raggiungersi se non ci si sforza di avvicinare le persone alla vita pubblica, intesa come esperienza all’interno di una comunità in cui ogni individuo è responsabile per la propria parte. Quale occasione migliore, allora, per cominciare a riconoscere nelle Consulte di Decentramento, da sempre organi di espressione della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica per antonomasia, un ruolo di maggiore protagonismo nel diffondere tale senso civico e nel coinvolgimento dei cittadini alle questioni pubbliche.” Così Grazia Massarenti Presidente di Per la Buona Politica Lugo.