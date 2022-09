Russi. Caro energia, Sindaca Palli a Controcorrente Rete 4: “Se situazione peggiora serviranno provvedimenti più drastici”

Nella serata del 2 settembre nella trasmissione Controcorrente trasmessa da Rete 4 la Sindaca di Russi Valentina Palli ha spiegato come viene gestito il risparmio energetico nel Comune: “In sei mesi abbiamo speso 374.000 euro di energia elettrica mentre, lo scorso anno, 347.000 euro. La conseguenza è che abbiamo dovuto prendere provvedimenti spegnendo l’illuminazione pubblica mezz’ora prima del sorgere del sole e accendendola 40 minuti dopo il tramonto. In questo modo, attualmente, risparmiamo un’ora e dieci di illuminazione”.

Palli ha chiosato il proprio intervento asserendo che, qualora la situazione dovesse peggiorare il Comune di Russi sarà costretto a prendere provvedimenti più drastici.

Non è un mistero che le zone d’ombra che si vengono a creare quando l’illuminazione è spenta creino disagi nella popolazione, come confermato da una persona intervistata da Rete 4 in chiusura del servizio.